Hoe meer ziekenhuisopnames, hoe strenger coronaregels

Voortaan bepaalt een kleurcode welke coronaregels er in ons land gelden en hoeveel mensen we van dichtbij mogen zien. Die aanbeveling zal voor heel België dezelfde zijn, terwijl voor events, recepties en feestjes per provincie wel strengere regels kunnen gelden.

De gecontesteerde coronabubbel, het groepje mensen met wie we geen sociale afstand moet bewaren, verdwijnt. In de plaats komt er aanbeveling over het maximale aantal contacten en dat zal variëren met de kracht van de pandemie. Dat is het voorstel van Celeval, het adviesorgaan van de overheid in de strijd tegen corona, richting de nationale veiligheidsraad woensdag. Dat beraad tussen federale topministers, regionale ministers-presidenten en wetenschappers die de overheid bijstaan in de de gezondheidscrisis, moet een nieuw kader vastleggen om weer controle te krijgen over het opflakkerende coronavirus.

België wordt opgedeeld in vier kleurcodes, van groen over geel en oranje tot rood. Aan die kleurcodes zullen telkens duidelijke coronaregels gekoppeld zijn. De sociale bubbel zal afhangen van hoe de pandemie zich beweegt in ons land. Bij code groen zal iedereen in alle vrijheid kunnen bewegen. Maar zolang er geen werkzaam vaccin is of een effectieve behandeling is zit dat er niet in.

Meer virus, minder contact

Als er meer virus circuleert, zal aan de bevolking worden gevraagd hun contacten te beperken. Bij code geel zou elk lid van één gezin maximaal vijf mensen van dichtbij mogen zien, bij oranje drie en bij rood één. De kleurcode zal gelden voor het hele Belgische grondgebied. Er was discussie om tot op provinciaal niveau andere bubbel-regels toe te laten, afhankelijk van de circulatie van het virus, maar politiek was daar geen animo voor.

Provinciale verschillen zijn wel mogelijk als het aankomt op events, recepties of feestjes. Op plekken in code geel zou er per toegelaten individu minstens 2,5 vierkante meter gegarandeerd moeten worden. Bij oranje en rood zou die verplichte oppervlakte nog groter worden. Massa-events blijven sowieso uit den boze.

Opvallend: los van de kleurcode gaat de 'overal mondkapjes-plicht' zoals in Brussel op de schop. Mondkapjes moeten enkel nog op drukke plekken, naast openbaar vervoer en typische plekken waar de mondmaskerplicht nu al geldt, zoals cinema's.

Ziekenhuisopnames als maatstaf

De ziekenhuisstatistieken worden het belangrijkste criterium om de kleurcodes vast te leggen. Ook de versnelling in de opnames zou worden meegenomen, net als nog een aantal andere indicatoren. Opnieuw: zonder werkend vaccin is code groen puur theorie. Code geel zou van kracht blijven tot er drie dragen op rij 57 nieuwe ziekenhuisopnames zijn. Daarna wordt het code oranje.

Dat cijfer van 57 is het uitgangspunt voor het hele Belgische grondgebied met elf miljoen inwoners. Voor de provinciale maatregelen komt er een herberekening op basis van inwoneraantal. De strengste fase, code rood, zou gelden vanaf 171 nieuwe opnames per dag en een bepaalde ratio van versnelling op de statistieken. Dat laatste is belangrijk door een typische karaktertrek van het virus. Omdat het coronavirus zo besmettelijk is, heeft het de neiging zich zo snel te verspreiden dat het in een mum van tijd niet meer onder controle te krijgen is.

Run op de ziekenhuizen

Waarom de focus op de ziekenhuisstatistieken? Cruciaal is een run op de ziekenhuizen te vermijden, zodat het hele gezondheidssysteem niet implodeert. Nieuwe besmettingen zijn vandaag veel minder een goede graadmeter voor de juiste risico-analyse, omdat er ook veel meer getest wordt dan bij de eerste uitbraak in het voorjaar.

'De bedoeling is los te komen van de situatie waarbij het telkens weer afwachten is met welke nieuwe regels de nationale veiligheidsraad komt', luidt het. 'Mensen zullen nu op voorhand het scenario kennen: bij elke kleurcode hoort een vaste set regels. Duidelijk, eenvoudig en voorspelbaar.'

Het nieuwe coronavirus is bij ons net als op veel plekken in Europa in galop. 'Het meeste aantal besmettingen doet zich nog altijd voor onder tieners, vooral 18-jarigen, maar een beetje onrustwekkend is dat het toch ook weer meer begint te circuleren onder vijftigers en zestigers', zegt Steven Van Gucht van wetenschapsinstelling Sciensano die de overheid bijstaat in de gezondheidscrisis.

Op de piek in het voorjaar verdubbelde het aantal besmettingen om de drie dagen, de situatie nu is een verdubbeling om de twaalf dagen. Steven Van Gucht Sciensano