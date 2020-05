Honderden modewinkels overwegen te stoppen

Veel uitbaters van zelfstandige modewinkels of kleine ketens overwegen de deuren definitief te sluiten. Op almaar meer plaatsen verschijnt het bord: uitverkoop wegens stopzetting.

'Het is moeilijk er een cijfer op te plakken, maar we kunnen er niet naast kijken. Uit onze recente enquêtes leiden we af dat 10 à 15 procent van de modewinkels van zelfstandigen en kleinere ketens er ernstig over denken de komende maanden te sluiten', stelt Isolde Delanghe, directeur van de Fashion Unit van Unizo.

Met een sluitingspercentage van die orde spreekt men snel over een paar honderd winkels op een totaal van zo'n 2.500 in deze categorie in Vlaanderen. 'Veel oudere winkeliers hebben geen opvolger. Sommigen waren hoe dan ook van plan binnenkort te stoppen. Velen hadden het voor de crisis ook al niet gemakkelijk, en niet alleen door e-commerce. De lockdown kwam ook op het ongelukkigste moment. De kosten van de zomercollectie waren gemaakt, maar inkomsten zijn er nog niet', aldus Delanghe.