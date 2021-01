Hongarije keurt als eerste EU-land Russisch vaccin goed

Hongarije heeft donderdag het gebruik van het Russische coronavaccin Spoetnik V goedgekeurd. Het wacht het fiat van de Europese geneesmiddelenwaakhond niet af.

De nieuwe coronagolf heeft overheden in Europa gedwongen het openbare leven weer flink aan banden te leggen. Met alle economische gevolgen van dien. De roep om een snelle vaccinatie van de bevolking klinkt steeds luider. De hoop van de Europese Unie is gevestigd op enkele westerse farmabedrijven.

Maar voorlopig heeft de Europese geneesmiddelenwaakhond (EMA) alleen nog maar de vaccins van de Amerikaans-Duitse combinatie Pfizer/BioNTech en het Amerikaanse Moderna goedgekeurd. Daardoor komt de inentingscampagne in veel lidstaten trager op gang dan gehoopt.

Frustratie

Dat leidt onder meer in Hongarije tot frustratie. 'Helaas is het Europees geneesmiddelenagentschap erg traag', stelde Gergely Gulyás, de rechterhand van de Hongaarse premier Viktor Orbán, donderdag. Hij wees op het contrast met het Verenigd Koninkrijk. 'Daar kreeg het vaccin van het Brits-Zweedse AstraZeneca/Oxford University al wel het fiat en wordt het al gebruikt.'

Helaas is het Europees geneesmiddelenagentschap erg traag. Gergely Gulyás Rechterhand Hongaarse premier Viktor Orbán

Daarom beslisten de Hongaarse autoriteiten donderdag voorlopig al het gebruik van dat laatste vaccin toe te laten. Volgens de Europese regels kan een lidstaat via een noodprocedure de verdeling toelaten van een product dat nog niet het fiat van het EMA heeft gekregen.

Boedapest deed niet alleen voor het vaccin van AstraZeneca een beroep op die optie. Ook het Russische Spoetnik V kreeg groen licht. 'De beslissing kwam er na een bezoek van onze experts aan Moskou', zei Gulyás. Mogelijk ondertekent Hongarije nog deze week een deal met de Russen over de levering van de eerste doses.

Spoetnik V

Hongarije is zo het eerste EU-land dat het Russische vaccin toelaat. Wanneer Spoetnik V een eerste keer ingespoten wordt, is nog niet duidelijk. 'Hongarije wil enkel vaccins aanschaffen die al bij miljoenen mensen geïnjecteerd zijn en waarvan bewezen is dat ze veilig en doeltreffend zijn', verzekerde Gulyás zijn landgenoten.

Net op die punten tast de internationale gemeenschap vooralsnog in het duister. Volgens de Russische autoriteiten is Spoetnik V al aan meer dan 1,5 miljoen mensen toegediend en is het voor meer dan 90 procent doeltreffend.

90% doeltreffendheid Volgens de Russische autoriteiten is Spoetnik V al aan meer dan 1,5 miljoen mensen toegediend en is het voor meer dan 90 procent doeltreffend.

Maar heel veel data zijn over het vaccin nog niet gepubliceerd. Moskou diende eerder deze week een aanvraag tot registratie in de Europese Unie in. Daarvoor zal het meer inzage moeten geven in de testresultaten en data over het vaccin. Maar bij het EMA is nog geen dossier geopend.

Overigens rekenen de Hongaren niet alleen op Rusland. Boedapest bestelde al 1 miljoen doses van het Chinese vaccin Sinopharm. Maar het gebruik daarvan heeft het land nog niet goedgekeurd. Mogelijk volgt een oordeel nadat Hongaarse inspecteurs binnenkort terugkeren van een missie in China.