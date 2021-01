Hoopvolle vaccindata uit 'glazen bol' Israël

Door het razendsnelle tempo waarin Israël vaccineert, geeft het land de rest van de wereld een voorzichtige blik op de toekomst. De eerste indicaties zijn alvast hoopvol.

40 procent van de Israëlische bevolking kreeg ondertussen een eerste prik, een vaccinatietempo waarmee het land mijlenver voor staat op de rest van de wereld. Dat Israël zo snel kan gaan, is te danken aan een speciale deal die het land sloot met de producent Pfizer. Die levert bevoorrecht massaal dosissen aan, in ruil voor (geanonimiseerde) data over de gevaccineerde bevolking.

Die samenwerking maakt van Israël een levend laboratorium, waar de rest van de wereld uit kan leren. Zeker nu het land met een zware derde golf worstelt, is dat een uitgelezen kans om de vaccins aan het werk te zien in de echte wereld buiten klinische proeven om. Het land functioneert als een glazen bol waarin we een glimp van de toekomst kunnen opvangen.

Schermvullende weergave Een vaccinatiecentrum in Tel Aviv. ©Photo News

Die toekomst oogt voorzichtig rooskleurig. De eerste cijfers die uit het land binnendruppelen, tonen een enorme daling van het aantal infecties onder de gevaccineerde bevolking. Vooral na de tweede dosis, maar ook al na de eerste dosis met het Pfizer-vaccin.

Het gaat om voorlopige data, afkomstig van twee Israëlische ziekenfondsen. Een van die fondsen, Clalit, volgde 200.000 met één dosis gevaccineerde leden en zette die af tegen 200.000 niet-gevaccineerde leden. De eerste groep had 33 procent minder kans op een infectie. Het andere ziekenfonds, Maccabi, volgde 430.000 deels gevaccineerde mensen en toonde 13 tot 21 dagen na dat prikje 60 procent minder infecties.

Los daarvan loste ook het Israëlische ministerie van Volksgezondheid deze week een lading cijfers. Van de 428.000 volledig gevaccineerde Israëli's die het volgde, werden er een week na de tweede dosis maar 63 besmet met het coronavirus, goed voor 0,014 procent. Cijfers van Maccabi over 128.600 dubbel gevaccineerde personen toonden een besmetting bij nog 20 mensen, of 0,01 procent.

Hoop

Die data lijken de hoge effectiviteit van het Pfizer-vaccin te bevestigen. Maar het is te vroeg om er al grote conclusies uit te trekken, waarschuwen experts. Eerst moeten ze verder opgevolgd en geanalyseerd worden. 'Maar wat we nu zien, is alvast zeer hoopgevend', zegt dr. Anat Zohar van Maccabi aan The New York Times.