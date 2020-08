Horeca hoeft dit jaar geen FAVV-heffing te betalen

Alle ondernemingen en handelaars die in de voedselketen actief zijn en onder de controle vallen van het federaal voedselagentschap FAVV moeten jaarlijks een heffing betaling. Dat geld dient om de controles van het agentschap deels te financieren.

Omdat de horeca en de ambulante voedingshandel (huis-aan-huisverkoop, marktkraampjes…) zwaar getroffen zijn door de coronacrisis vroeg de federale overheid aan de Europese Commissie of ze de heffing voor die twee sectoren dit jaar mag laten vallen.

De Commissie ziet daar geen graten in en maakte dat donderdag bekend op haar website. In de huidige crisis is zo'n vorm van staatssteun volgens Europa 'noodzakelijk, passend en evenredig'.