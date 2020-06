'Houston, we have a corona problem'

De stad stevent binnen twee weken af op een tekort aan bedden op intensieve, waarschuwen gezondheidsexperts. Specialisten roepen op de agressieve socialdistancingregels weer in te voeren. Uit voorzorg sloot onder meer Apple zeven van zijn winkels in de regio Houston.

Opflakkering in zuiden en westen

De coronaopstoot in Houston is exemplarisch voor de virusopflakkering in veel Amerikaanse staten in het zuiden en het westen van het land. Florida, Texas, Oklahoma en South Carolina meldden woensdag een recordaantal nieuwe besmettingen. Het aantal besmettingen neemt in 20 Amerikaanse staten toe.