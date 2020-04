'Huizenprijzen dalen in Nederland in 2021'

Hoe sterk de daling wordt, is nog onzeker. Dat hangt af van de precieze impact van de crisis. Als de huizenprijzen dalen, zou dat de eerste keer sinds 2014 zijn. Sinds dat jaar werden koopwoningen er jaar op jaar duurder, met in de afgelopen jaren spectaculaire prijsstijgingen door schaarste en een grote vraag.

Net voor het coronavirus toesloeg in Nederland en de rest van Europa was de huizenmarkt volgens ABN AMRO nog solide.

Onder water

ABN AMRO verwacht dat bij een prijsdaling sommige gezinnen met hun hypotheek 'onder water' komen te staan. Dan is de hypotheek hoger dan de verkoopwaarde van een huis. Dat zal waarschijnlijk minder vaak voorkomen dan na de financiële crisis van 2008, mede door de ongekend sterk gestegen huizenprijzen in de afgelopen drie jaar.

Nederland kende na de financiële crisis, in tegenstelling tot België, een zware crisis op de woningmarkt met opeenvolgende jaren van dalende prijzen. Tussen 2007 en 2014 daalden de prijzen van nieuwbouw in Nederland met 21 procent, terwijl ze in België met 10 procent stegen.