IMF zet zich schrap voor ergste recessie sinds Grote Depressie

De coronapandemie gaat de economie dit jaar wereldwijd de dieperik insturen. 'We stevenen af op de ergste recessie sinds de Grote Depressie van 1929', waarschuwt IMF-topvrouw Kristalina Georgieva.

De coronapandemie richt wereldwijd enorme schade aan. De longziekte heeft al aan zowat 90.000 mensen het leven gekost en al zeker 1,5 miljoen mensen raakten met het virus besmet. In een poging de verspreiding van Sars-CoV-2 in te dammen namen zowat 90 landen hun toevlucht tot quarantainemaatregelen. Het gevolg: de bewegingsvrijheid van meer dan 3,9 miljard mensen, of zowat de helft van de wereldbevolking, is momenteel beperkt.

Die drastische maatregelen laten diepe sporen na in de economie. Omdat 'blijf zoveel mogelijk in uw kot' voor onbepaalde tijd het nieuwe normaal is, moesten heel wat bedrijven de afgelopen weken de deuren sluiten of meerdere versnellingen terugschakelen.

Grote Depressie

Met alle gevolgen van dien. 'De wereldwijde economische groei zal in 2020 erg negatief zijn', stelde de topvrouw van het Internationaal Monetair Fonds (IMF), Kristalina Georgieva, donderdag. 'De pandemie zal de ergste recessie sinds de Grote Depressie van 1929 veroorzaken.'

Als de pandemie in de tweede helft van het jaar wat taant, is een gedeeltelijk herstel in 2021 mogelijk, klinkt het. 'Is dat niet het geval, dan kan 2021 nog erger worden dan dit jaar', zei een sombere IMF-topvrouw.

Georgieva merkte op dat de wereld in enkele weken enorm veranderd is als gevolg van de verspreiding van het coronavirus. 'Amper drie maanden geleden verwachtten we voor 2020 een positieve groei van het inkomen per capita in meer dan 160 landen. Vandaag vrezen we dat ruim 170 landen dit jaar af te rekenen krijgen met een negatieve groei van het inkomen per capita.'

Groei- en ontwikkelingslanden

Vooral de groei- en de ontwikkelingslanden dreigen zwaar getroffen te worden. 'De risico's in Afrika, Azië en Latijns-Amerika zijn groter omdat hun gezondheidssystemen zwakker zijn. Bovendien kunnen die regio's de regels voor social distancing minder goed toepassen in de dichtbevolkte steden en in de arme sloppenwijken.'

Het IMF verwacht dat de groei- en ontwikkelingslanden de volgende weken en maanden voor honderden miljarden dollars buitenlandse steun nodig hebben om de gezondheidscrisis te bezweren en hun economieën te redden.

Maar ook in de rijkere landen dringen zich sociale maatregelen op. 'Getroffen mensen en bedrijven moeten snel kunnen rekenen op ruime en doeltreffende steun, zoals loonsubsidies, ruimere werkloosheidsuitkeringen en aangepaste termijnen voor de aflossing van leningen en de betaling van belastingen. Tegelijkertijd moet de druk op het financiële systeem worden verminderd.'

Extra inspanningen

De IMF-topvrouw becijferde dat overheden wereldwijd al voor 8.000 miljard dollar stimulusmaatregelen hebben aangekondigd. Maar ze vreest dat extra inspanningen nodig zijn. 'We moeten het virus bestrijden en de mensen beschermen, want dit is eerst en vooral een menselijke tragedie.'