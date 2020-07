'IT-database staat geen snelle contactopsporing toe'

Epidemioloog Wouter Arrazola de Onate, een ervaren rot in contactopsporing bij besmettelijke ziekten, is bijzonder kritisch voor de kinderziekten in het surveillancesysteem voor het coronavirus.

Na een week van kritiek op het opsporingssysteem van mensen die mogelijk besmet zijn met het coronavirus uit nu ook de epidemioloog en arts Wouter Arrazola de Oñate, die de overheid adviseert over het contactonderzoek, zijn bedenkingen. 'Het gaat om essentiële principes van goede gezondheidszorg en het zou de hoogste prioriteit moeten zijn voor België, net zoals dat mogelijk is in de IT-systemen en databases van de buurlanden. Het is onaanvaardbaar dat dat er nog altijd niet is', schrijft hij op sociale media. 'Zonder wordt een tweede golf onvermijdelijk. Als daarvoor een wijziging van IT-systeem nodig is, of zelfs een tijdelijke overstap op manueel werken, het zij zo.'