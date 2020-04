Iedereen tegen 4 mei mondmasker geven lukt niet

De meeste Belgen zullen op 4 mei nog altijd geen mondmasker en zelfs geen lapje filterstof in hun postbus hebben gevonden. In het slechtste geval zullen ze daar tot het einde van de maand of zelfs later op moeten wachten.

Initiatieven zijn er nochtans genoeg. Terwijl de federale overheid belooft massaal filterstof te verspreiden, hebben veel steden en gemeenten al mondmaskers besteld om die te verdelen onder hun inwoners.

Maar die maskers stromen pas volgende maand of zelfs pas in juni in gespreide slagorde toe. Zoals de stad Gent die 350.000 maskers heeft besteld bij een maatwerkbedrijf in Drongen en die vanaf eind mei via Bpost verspreidt onder haar bevolking en personeel.

En terwijl de gemeenten al massaal mondmaskers hebben besteld, is er nog een belangrijk vraagstuk opgedoken, vernam De Tijd. Mogen de stoffen mondmaskers wel van katoen zijn? Veel steden en gemeenten kozen in hun bestekken voor katoen. Ze baseerden zich daarbij op het model van Volksgezondheid dat te vinden is op de website maakjemondmasker.be.

Maar achter de schermen wordt nu gediscussieerd over de vraag of het wel aangewezen is de mondmaskers te maken van natuurlijke vezels zoals katoen, wol of zijde. Via de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) is aan de federale overheid dringend om duidelijkheid gevraagd over de kwestie. De onduidelijkheid werpt een schaduw over de initiatieven van de steden en gemeenten.

Filterstof

Ook de verspreiding van de filterstof loopt vertraging op. Bpost had maandag van de federale regering nog altijd geen groen licht gekregen om de miljoenen stuks filterstof te versturen die de regering-Wilmès beloofd had om in de mondmaskers voor de bevolking te steken.

Als het aan de regering lag, moeten komende vrijdag nochtans al 20 miljoen stuks filterstof beschikbaar zijn om in uw brievenbus te droppen. Dat staat te lezen in de oorspronkelijk oproep tot kandidaten die de regering daarover verspreid heeft. 'Het filtermateriaal moet ter beschikking zijn tegen 1 mei 2020, verpakt per drie en te leveren in Peutie', staat er te lezen. 'Er wordt beoogd de 20 miljoen stuks in één keer aan te leveren.'

Vrijdagavond hebben we de boodschap gekregen dat we de filterstoffen mogen produceren. Zaterdag hebben we meteen een productielijn opgestart. Geert Asselman Financieel directeur Sioen

Maar de miljoenen stuks filterstof worden pas tussen 4 en 20 mei geleverd. Vrijdag is de bestelling geplaatst bij twee bedrijven. Aan Vlaamse zijde krijgt Sioen Industries uit het West-Vlaamse Ardooie het contract toegekend. Sioen is wereldmarktleider in gecoat technisch textiel en hoogwaardige beschermkleding. ‘Vrijdagavond hebben we de boodschap gekregen dat we de stoffen mogen produceren. Zaterdag hebben we meteen een productielijn opgestart’, zegt de financieel directeur Geert Asselman.

6 miljoen lapjes

Sioen zal 6 miljoen lapjes van de stof maken, die uiteindelijk per twee bij 3 miljoen Belgen zullen belanden. Het contract levert Sioen een omzet van ongeveer anderhalf miljoen euro op. Sioen maakt de stoffen op zijn site in Luik, waar het normaal naaldvilt produceert. Dat is een soort filterende stof die ook gebruikt wordt voor industriële filters in cementfabieken en brouwerijen. De rollen stof worden vervolgens verwerkt en uitgesneden tot rechthoekige lapjes bij Coatex, een dochterbedrijf van Sioen in Poperinge. De verpakking - per twee - gebeurt bij een maatwerkbedrijf.