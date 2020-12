Ierland verstrengt lockdown

Ierland schakelt woensdag om middernacht over van een gedeeltelijke naar een volledige lockdown. Alleen voor essentiële verplaatsingen mogen de Ieren hun woning nog verlaten. In het onderwijs wordt de kerstvakantie verlengd.

Vlak voor de wereld het coronajaar 2020 uitzwaait en een nieuw jaar met vaccinhoop instapt, had de Ierse premier Micheál Martin zijn landgenoten een moeilijke boodschap te brengen. 'De coronasituatie in ons land is heel ernstig. We hebben geen andere keuze dan opnieuw over te schakelen op een volledige lockdown en dat op grote schaal en voor een periode van op zijn minst een maand', kondigde de regeringsleider woensdagavond aan tijdens een speech op de nationale televisie.

In het land was pas vorige week een gedeeltelijke lockdown van kracht geworden. Maar die had niet het gewenste effect. De coronabesmettingen stegen in een week met 61 procent, merkte Martin op. 'We doen wat we kunnen om het virus te onderdrukken maar dat kent een exponentiële groei. Ook de ziekenhuisopnames stijgen snel.'