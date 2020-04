Illegale migranten houden bloedende Amerikaanse economie overeind...

Illegale migranten worden in Californië ingezet in de fruit- en groentepluk.

De Verenigde Staten kregen de afgelopen dagen economische horrorcijfers over zich heen. In de amechtig naar adem happende economie blijken de door Donald Trump verguisde illegale migranten plots een onmisbare schakel. 'Jammer dat het een gezondheidscrisis vergde om in te zien dat zij onze onbezongen helden zijn.'

Voorjaar 2016. De vastgoedmiljardair Donald Trump zet de Amerikaanse presidentsrace op zijn kop. Niet alleen voorspelt hij met zijn recepten uit de zakenwereld de VS te doen bloeien als nooit tevoren. Met een meedogenloze strijd tegen illegale migranten uit Latijns-Amerika en de bouw van een muur op de grens met Mexico belooft hij ook de misdaad terug te dringen.

De Republikein hield deels woord. Met een niet altijd even conventioneel beleid slaagde hij erin de economie op weg te zetten naar een stabiele groei. De VS stevenden af op een bijna volledige tewerkstelling, ook al ging het niet altijd om voltijdse, duurzame of eerlijk vergoede jobs. De muur op de ruim 3.300 kilometer lange grens met Mexico staat er (nog) niet. Maar door omstreden deals met enkele Latijns-Amerikaanse landen is de migratiestroom gedeeltelijk opgedroogd. De weg naar 'four more years' in het Witte Huis leek open te liggen.

Economie

Tot de coronapandemie ongenadig toesloeg in de VS. Bij meer dan 671.000 inwoners is een besmetting vastgesteld en meer dan 33.000 mensen bezweken aan de longziekte. Meer dan ooit is het land het epicentrum van de wereldwijde gezondheidscrisis.

60 tot 75 procent Illegale fruitplukkers Van de ruim 1,5 miljoen arbeiders die ingehuurd worden voor de oogst van aardbeien, kersen, uien en andere groenten en fruit verblijft naar schatting 60 tot 75 procent onwettig in de VS.

In een klap belandden alle zorgvuldig uitgekiende scenario's voor de herverkiezingsrace in de prullenmand. Het coronavirus legde niet alleen de pijnpunten in de gezondheidszorg bloot. Het sloeg ook diepe wonden in de economie. Zowat 22 miljoen mensen vroegen sinds half maart een werkloosheidsuitkering aan en de kleinhandel en de industrie krijgen nooit geziene klappen. De economie dreigt in het tweede kwartaal met een kwart te krimpen tegenover dezelfde periode vorig jaar, waardoor bedrijven en gezinnen, spijts een gigantisch steunpakket van de overheid, hun leningen niet kunnen terugbetalen. Met alle gevolgen van dien voor de banken.

Als het tij niet snel keert, lijkt Trump zijn herverkiezingscampagne niet te kunnen bouwen rond de 'grote economische comeback'. Tot overmaat van ramp kreeg zijn strijd tegen de illegale migrant een tik. De door hem verguisde mensen zonder papieren blijken onverwachte sterkhouders van de amechtig naar adem snakkende economie.

Slecht betaalde jobs

Het is geen geheim dat de 10,5 tot 12 miljoen illegale migranten, die vaak al decennia op Amerikaans grondgebied leven, de slecht betaalde jobs uitoefenen. 'Deze mensen zonder papieren, vaak Mexicanen, werken in de bouw- en de zorgsector, als bezorgers van maaltijden, in supermarkten en in de fruit- en groentepluk. In momenten van nood houden zij dit land draaiende', zegt Sindy Benavides, de directeur van de League of United Latin American Citizens (Lulac).

Jammer dat het een gezondheidscrisis vergde om in te zien dat migranten onze onbezongen helden zijn, omdat ze de voedselveiligheid garanderen. Hector Lujan Amerikaanse landbouwer

Vooral in de voedselbevoorrading vormen de illegale migranten een onmisbare schakel. Van de ruim 1,5 miljoen arbeiders die ingehuurd worden voor de oogst van aardbeien, kersen, uien en andere groenten en fruit op velden van Californië over Texas tot Florida verblijft naar schatting 60 tot 75 procent onwettig op Amerikaanse bodem. 'Neem hen weg en de fruitproductie valt met 30 tot 61 procent terug, terwijl de groenteteelt een klap van 15 tot 31 procent krijgt. En de voedselprijzen stijgen tot 6 procent', becijferde de American Farm Bureau Federation, die landbouwbedrijven vertegenwoordigt.

Als de VS voedseltekorten willen vermijden, houden ze die mensen zonder papieren het best aan de slag. Daarom zette het ministerie van Binnenlandse Veiligheid de voedingsindustrie en de landbouw op de lijst van 'essentiële' sectoren. Met als ironisch neveneffect dat veel illegale arbeiders voor het eerst sinds hun komst naar de VS officiële papieren kunnen voorleggen als agenten hen tegenhouden om te controleren of ze hun woning met een geldige reden verlaten.

Ziek

Deportatie moeten ze voorlopig niet vrezen. De angst voor corona zit er des te dieper in. De groente- en fruitplukkers, niet zelden risicopatiënten vanwege chronische aandoeningen, gaan veelal onbeschermd het veld op. Door de taalbarrière gaan adviezen over een goede hygiëne en social distancing vaak helemaal aan hen voorbij. Thuisblijven als ze ziek zijn, doen ze niet. Omdat ze geen verblijfsdocumenten hebben, raken ze niet aan een ziekteverzekering. Trekken ze het veld niet op, dan vallen ze zonder inkomsten.

22 miljoen Werkloosheidsuitkering Zowat 22 miljoen mensen vroegen sinds half maart een werkloosheidsuitkering aan.

Omdat het risico op een snelle verspreiding van het coronavirus onder de illegalen groot is - ze leven vaak dicht op elkaar -, pogen belangenorganisaties hen toch zo veel mogelijk te sensibiliseren en te motiveren om een dokter te contacteren. De politie staakt voorlopig ook de klopjacht op illegalen om hen niet af te schrikken op doktersbezoek te gaan.