'Immense bewijzen' dat coronavirus uit Chinees labo kwam

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo heeft zondag gezegd dat er 'immense bewijzen' zijn dat het nieuwe coronavirus afkomstig is uit een laboratorium in de Chinese stad Wuhan, waar de pandemie is ontstaan.

'Er zijn immense bewijzen dat het vandaar is vertrokken', benadrukte het hoofd van de Amerikaanse diplomatie op zender ABC. Hij weigerde te zeggen of hij dacht dat Peking het virus bewust heeft laten vrijkomen.

'China is gekend voor zijn neiging om de wereld te besmetten en laboratoria te gebruiken die niet aan de normen voldoen', zei Pompeo. 'Het is niet de eerste keer dat de wereld in gevaar is gekomen door een virus dat uit Chinese laboratoria kwam.'