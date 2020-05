'In India betekent binnenblijven ook echt binnenblijven'

Ondanks een strikte coronalockdown is India sinds kort het zwaarst getroffen land in Azië. En na acht weken begint de discipline te verzwakken. 'Ze moeten vooruit in het belang van de economie.'

India stond maandag op het punt de kaap van 100.000 coronabesmettingen te ronden, twee dagen nadat het China was gepasseerd in de internationale rangschikking. Het werd daarmee het zwaarst getroffen land in Azië, al is het aantal gevallen relatief in een land van 1,3 miljard inwoners. Bovendien ligt het Indiase dodental lager dan China: ruim 3.000 tegenover meer dan 4.600.

Toch aarzelde de Indiase regering niet om het afgelopen weekend de lockdown met twee weken te verlengen, tot 31 mei. 'We zitten nu in de vierde fase van de lockdown, die al acht weken loopt', zegt Jurgen Maerschand, de Vlaamse economische vertegenwoordiger voor Flanders Investment & Trade in Mumbai, het economische hart van India. De eerste twee fases duurden telkens drie weken, de derde eindigde zondag.

'Binnenblijven betekent hier ook echt binnenblijven', zegt Maerschand. 'De lockdown in India is een pak strikter dan in België. De maatregelen werden doorgaans goed opgevolgd omdat de bevolking de ernst van de situatie leek te beseffen. Nu begint het moeilijke werk, met het uitwerken van de geleidelijke versoepelingen, die broodnodig zijn. Dat wordt andere koek.'

Openbaar vervoer

De verlenging tot eind mei betekent niet dat er al geen afzwakking is van de maatregelen. Scholen en winkelcentra blijven voorlopig gesloten en grote evenementen zijn tot nader order verboden. Maar in de hoofdstad Delhi kwam maandag voor het eerst in weken het openbaar vervoer op gang, onder strikte voorwaarden. En in veel regio's kregen bedrijven de toelating om de productie te hervatten.

De uitdaging bij de versoepeling wordt het leven op straat, de sociale interactie in de opeengepakte, overbevolkte steden. Jurgen Maerschand Vlaams economisch vertegenwoordiger in Mumbai

Ondanks de geleidelijke versoepeling draait de economie bijlange nog niet op haar oude niveau. Volgens Maerschand is de handhaving van de social distancing een hele uitdaging in India, waar het principe niet past bij de levensstijl. 'In besloten systemen zoals fabrieken met ploegenwerk en kantoorgebouwen zal dat wel lukken. De uitdaging wordt het leven op straat, de sociale interactie in de opeengepakte, overbevolkte steden.'

Om de exitstrategie in goede banen te leiden is India opgedeeld in rode, oranje en groene zones, afhankelijk van de mate waarin corona heeft toegeslagen. 'Het klinkt triviaal, maar India is een groot land', zegt Maerschand. 'Waarmee ik wil zeggen dat er enorme verschillen zijn in besmettingsgraad. Nu zijn vooral de grote metropolen getroffen, waar ook de meeste economische activiteit is gevestigd.'

Epicentrum Mumbai

Mumbai is uitgegroeid tot het epicentrum van de pandemie in India, met een vijfde van het totale aantal besmettingen. 'De stad is een mierennest, met 22 miljoen inwoners, van wie 40 procent in sloppenwijken woont', zegt Maerschand. Bovendien begint de discipline na acht weken te verzwakken. 'Op straat merk ik de verandering. In mijn buurt draagt een derde niet het wettelijk verplichte mondmasker.'

Premier Modi hield om acht uur 's avonds een toespraak en vier uur later ging de lockdown in. Jurgen Maerschand Vlaams economisch vertegenwoordiger in Mumbai

Het blijft opmerkelijk dat een land van 1,3 miljard inwoners wekenlang in quarantaine werd geplaatst. De lockdown is abrupt in voege gegaan op 25 maart, zegt Maerschand. 'Premier Modi hield om acht uur 's avonds een toespraak en vier uur later ging de lockdown in. De overheid heeft daarmee tijd willen kopen om het gezondheidssysteem, dat niet opgewassen is tegen zo'n epidemie, voor te bereiden, onder meer door noodhospitalen op te richten.'

De drastische ingreep heeft de Indiase economie wel een stevige klap gegeven. Volgens prognoses tekent het land dit jaar zijn eerste krimp in zowat vier decennia op. Om de impact te verzachten pakte de regering zondag uit met een steunpakket van liefst 245 miljard euro, of zo'n 10 procent van het bruto binnenlands product. Dat bedrag is met een korrel zout te nemen. 40 procent bestaat uit oude maatregelen, zoals een renteverlaging om de kredietverlening te stimuleren.

Dagloners zonder werk

Parallel met de economische opdoffer voltrok zich een sociale ramp. De werkloosheid piekte tot 27 procent en door de lockdown zaten veel dagloners en migranten in Mumbai en andere metropolen zonder werk en inkomen. Velen van hen keerden daarop terug naar hun dorpen op het platteland, de jongste tijd zelfs met treinen die de overheid speciaal voor hen inlegt. 'Het risico bestaat dat het coronavirus, dat vooral in de grootsteden zat, zich verspreidt op het platteland', zegt Maerschand.