In de voetsporen van Annelies Verlinden: ‘Ik heb geen sterallures'

Ze omringt zich met ex-collega’s uit de advocatuur, mist nog politiek instinct maar neemt met veel overtuiging plaats in de cockpit van de coronacrisis. Kan Annelies Verlinden als minister van Binnenlandse Zaken de hooggespannen verwachtingen waarmaken? Wij liepen twee weken in haar kielzog.

Woensdag 3 maart, 14.15 uur, kamercommissie Binnenlandse Zaken

‘We vragen aan 11 miljoen Belgen om de regels te volgen, en nu zitten wij hier in deze commissiezaal met veel meer dan het toegestane maximum van 16. Ik zou dus willen verzoeken een grotere zaal te zoeken.’

Met haar rustige, heldere stem staat Annelies Verlinden (42) op haar strepen. Dat zoveel parlementsleden fysiek zijn opgedaagd voor de commissie Binnenlandse Zaken, heeft alles te maken met het symbolisch belang ervan. Met deze zitting krijgt het parlement de touwtjes in handen voor de uitwerking van de pandemiewet, die het toekomstige beheer van gezondheidscrisissen democratischer en daadkrachtiger moet maken. Een grotere zaal is niet beschikbaar, enkele fractieleden druipen voorzichtig af.

Nog geen zes maanden geleden zat Verlinden aan haar bureau in het prestigieuze advocatenkantoor DLA Piper, toen ze een telefoontje kreeg van CD&V-voorzitter Joachim Coens. Of ze minister wilde worden? Veel tijd kreeg ze niet. Enkele uren daarna begon het partijcongres over de regeringsdeelname.

Om uit te groeien tot een succesvolle minister moet ze nog veel obstakels overwinnen, ook in het dossier van de staatshervorming. Peter De Roover N-VA-fractieleider

De keuze voor Verlinden baarde opzien. Op wat ervaring als gemeenteraadslid in Schoten na was ze een totale politieke nieuwkomer, en daarmee de verrassing van de federale regering. Met Binnenlandse Zaken kreeg ze een cruciale portefeuille in de coronacrisis. Plots kwam er veel gewicht op haar schouders om CD&V weer op de kaart te zetten in 2024, nota bene in een kiesdistrict waarin ze het moet opnemen tegen zwaargewichten als Bart De Wever (N-VA) en Tom Van Grieken (Vlaams Belang).

‘Toen ik voorzitter werd, heb ik een lijst gemaakt van mensen van buiten de politiek die ik wilde inzetten als een klankbordgroep om de link met de buitenwereld te houden’, zegt Coens. ‘Annelies stond daarop. Door corona en de regeringsvorming zijn er helaas niet veel bijeenkomsten geweest. Maar met Annelies ben ik veel inhoudelijke gesprekken blijven voeren. En ja, vrij snel concludeerde ik voor mezelf dat ze perfect in het plaatje paste om minister te worden. Ik zocht vernieuwing, zeker in de provincie Antwerpen. Vijf maanden later denk ik dat je van een geslaagde transfer mag spreken.’

Eerste blikvanger

In de commissie verdedigt Verlinden met verve het hoe en het waarom van de pandemiewet. Die moet toelaten een stevige wettelijke basis uit te werken, waarbij de regering in het geval van een gezondheidscrisis snel ingrijpende maatregelen kan nemen zonder het parlement buitenspel

te zetten.

De wet lijkt erop te wijzen dat de regering beseft dat de huidige opeenvolging van ministeriële besluiten met verstrekkende maatschappelijke ingrepen niet te lang houdbaar is, al ontkent Verlinden dat. ‘Het is niet omdat we die beslissingsstructuur nu in een matuur debat herbekijken dat ze vandaag niet goed is. Dat hebben verschillende uitspraken van de Raad van State al bewezen.’

Schermvullende weergave Vrijdag 5 maart. Verlinden in het Egmontpaleis, waar het Overlegcomité plaatsvindt. ©Gert Jochems

Na het managen van de crisis moet de pandemiewet een van de eerste blikvangers van Verlindens beleid vormen. Van een leien dakje loopt het niet. De tekst leidde meteen tot kritiek van grondwetspecialisten. Ook N-VA-fractieleider Peter De Roover kwam de jongste weken scherp uit de hoek over Verlinden. Hij stelt vast dat ze het daar moeilijk mee heeft: ‘Je zal het als kersvers minister maar meemaken direct in een storm terecht te komen en vast te stellen dat je juridische reflexen botsen met de keuze van deze regering om ingrijpende maatregelen te nemen op een nogal slappe basis.’

‘Met de pandemiewet toont ze duidelijk de wil om de boel logistiek te fatsoeneren’, vervolgt De Roover. ‘Helaas is de wet haastwerk geworden. Een meer door de wol geverfde politicus zou die kritiek minder persoonlijk nemen, denk ik. Om uit te groeien tot een succesvolle minister moet ze nog veel obstakels overwinnen, ook in het dossier van de staatshervorming.’

Donderdag 4 maart, 12.30 uur, Wetstraat 2, kabinet Binnenlandse Zaken

Onder een gigantische luster die oneindig weerkaatst in de antieke spiegel aan de muur eet Verlinden een slaatje. Ondertussen bereidt ze met haar kabinetschef en communicatieteam de antwoorden voor op de parlementaire vragen die straks worden gesteld over de ‘Pano’-reportage die het politiegeweld aanklaagt.

Het statige kantoor is sober ingericht. Op het eenvoudige bureau staat een bos bloemen. Op een vensterbank staan geurstokjes naast een Belgisch vlagje. Aan de muur hangt een tekening van haar petekind: ‘Lieve mevrouw de minister, dat ik met jou naar Ibiza mag!’, staat geschreven naast een dame die getrouwheid zweert aan een houterige koning. ‘Omdat dit gebouw historisch beschermd is, kan er weinig’, verklaart Verlinden de soberheid. Alleen pastelkleurige kussens op de lichtbruine moderne zetels kon ze kiezen.

Vandaag is Hilde Crevits nog altijd de leidende stem van de partij. Maar Verlinden heeft de tijd aan haar kant.

‘Wat klinkt beter: de samenleving of de burgers?’ vraagt ze, terwijl ze de tekst doorneemt. Haar oog voor taalkundig detail was ons de avond ervoor ook al opgevallen, toen ze met haar kabinetschef de kern, de vergadering van de topministers, voorbereidde. ‘Is het nu ten alle tijde of

te allen tijde?’ Of: ‘Het is niet moeders waarvan, maar van wie.’

Het toont aan hoe veeleisend ze is. Toen ze nog managing partner van DLA Piper was, circuleerde onder haar medewerkers een no-golijstje met zaken waar ze absoluut niet tegen kon. Zelf verwoordt ze het zo: ‘Net als in de advocatuur verkopen wij woorden. Als je ze niet juist gebruikt, gaat je boodschap verloren.’

Overwogen en omzichtig

Als advocate had ze al de reputatie een harde tante te zijn. ‘Haar medewerkers moesten soms hun tenen uitkuisen om mee te kunnen met haar dossierkennis’, zegt iemand uit haar omgeving. ‘Goed is voor haar niet goed genoeg.’ Tegelijk valt op dat ze nooit bot uit de hoek komt en goed luistert naar haar medewerkers.

‘Ze profileert zich in de politiek zoals

ze zich in haar vroegere professionele leven gedroeg, en in haar privéleven: behoedzaam, overwogen, omzichtig,’ zegt haar moeder Greet Verlinden, die trots

elke politieke stap van haar dochter volgt. ‘Ze is zich erg bewust van de impact van haar woorden en beslissingen, en zal nooit over een nacht ijs gaan.’

Verlinden erfde bij haar aantreden het kabinet van vorig minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V), maar haalde daar snel de bezem door en haalde haar voormalige DLA Piper-collega Thomas Sterckx binnen als kabinetschef. Later kwamen nog twee ex-collega’s over.

Bij CD&V klinken uiteenlopende reacties op die operatie. ‘Verlinden is een sterke persoonlijkheid, die tot de terechte analyse is gekomen dat ze vrijwel haar hele kabinet moest vernieuwen om een breuk met het verleden te maken’, zegt een gewezen minister. ‘In onze partij is een van de problemen dat achter de schermen dezelfde mensen al jaren de dienst uitmaken en een rem op vernieuwing zijn.’

De nood aan sport sluimert in mij. Na een tijdje zonder begin ik me toch slechter in mijn vel te voelen. Annelies Verlinden Minister van Binnenlandse Zaken

Een bron op haar kabinet bevestigt dat. ‘Het probleem van de partij is dat er te veel inteelt is. Onze bedoeling was met mensen te werken die van buiten de politiek komen. Je ziet soms mensen die al jaren met een chauffeur worden rondgereden, en dat normaal gaan vinden. Dat is niet de manier waarop je begrijpt hoe het echte leven in elkaar zit. Die houding is ons niet door iedereen in dank afgenomen.’

Andere CD&V-bronnen vinden dat Verlinden zichzelf net geen plezier doet door zich met juristen en mensen met weinig kabinetservaring te omringen. ‘Ze mist overduidelijk politiek instinct’, zegt een CD&V’er die al jaren meedraait.

‘Dat valt te compenseren als je een politiek kabinet hebt. Maar dit is een zakenkabinet geworden. En dat merk je in haar communicatie. Verlinden ging de wereld rond met de toelichting dat maar één gast naar het toilet mocht, maar het waren minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke en minister van Justitie Vincent Van Quickenborne die na het jongste Overlegcomité als eersten gretig meldden dat alle tien je tuingasten door je huis mogen lopen. Het zijn kleine zaken, maar dat is politiek instinct. En dat is een serieus werkpunt als je in 2024 de strijd moet aangaan met de politicus der politici in Antwerpen, Bart De Wever.’

In de Vivaldi-regering bevindt ze zich nog in een ‘état de grâce’. ‘Ik vind haar een aanwinst voor de politiek,’ zegt een partijvoorzitter. ‘Volgens mij kan ze uitgroeien tot de nummer één van CD&V.’

Schermvullende weergave Vrijdag 5 maart. De televisie gaat aan om te kijken hoe premier Alexander De Croo de coronaregels uitlegt aan de bevolking. ©Gert Jochems

‘Ze heeft duidelijk potentieel,’ zegt een andere oud-minister van de partij. ‘Ze heeft uitstraling, ze is sympathiek en ze is bereidwillig. Ik zie in haar een potentiële leider van de partij. Maar er is nog werk aan. Ze praat nog te veel als een juriste, ze mist nog wat politieke feeling en ze is nog erg gefocust op haar bevoegdheden en niet

op de partij, wat uiteraard logisch is. Vandaag is Hilde Crevits nog altijd de leidende stem. Maar Verlinden heeft de tijd aan

haar kant.’

Vrijdag 5 maart, 14.55 uur, in de auto, op weg naar het Overlegcomité

We rijden mee in de dienstwagen die Verlinden vanuit de parkeergarage van het kabinet een kilometer meter verder naar het Egmontpaleis voert. Daar begint zo meteen het cruciale Overlegcomité over mogelijke versoepelingen. Haar rol is belangrijk, omdat ze na de vergadering de pen moet vasthouden om die politieke compromissen in wetteksten te vertalen.

‘Het is mijn taak abstracte debatten op dat comité concreet te maken en de vraag te stellen: hoe doen we dat in de praktijk?’, zegt ze terwijl we via de cameraploegen de poort van het Egmontpaleis binnenrijden. Over haar inhoudelijke rol in de debatten wil ze niet veel kwijt, behalve dat ze bij de versoepelingen vooral oog heeft voor het sociale, en aan de jongeren wil denken.

Dat doet ze geregeld met verve, zegt een deelnemer van het Overlegcomité.

‘Ze heeft tijdens de belangrijke vergadering over de tweede lockdown een halfuur tot een uur gefulmineerd om dat tweede contact voor singles erdoor te krijgen.

Terwijl veel andere politici het bij versoepelingen vooral over de kappers en de

zonnebanken hadden.’

Van het twintigtal aanwezigen op het Overlegcomité behoort Verlinden tot de zes die het meest prominent aan het woord komen, naast Alexander De Croo (Open VLD), Frank Vandenbroucke (sp.a), Jan Jambon (N-VA), Elio Di Rupo (PS) en coronacommissaris Pedro Facon. ‘Met De Croo en Vandenbroucke zit ze echt in de cockpit voor het bepalen van het coronabeleid’, zegt een regeringsbron.

Daarbij speelt ze soms een verrassende rol. Over de avondklok, bijvoorbeeld. In het openbaar zal ze steeds collegiaal het regeringsstandpunt verdedigen, maar op de jongste comités is ze in tegenstelling tot de liberale politici altijd degene geweest die de juridisch verregaande maatregel ter discussie stelde. ‘Ik werp dat op tijdens het overleg, al wil ik daar ook geen politieke strijd van maken’, zegt ze.

Het afschaffen van die avondklok is nog niet voor meteen, blijkt na de vergadering. Ook het reisverbod houdt stand, maar in de auto op de terugweg naar het kabinet kan Verlinden wel opgelucht haar voorzitter Joachim Coens bellen met het nieuws dat de gevraagde versoepelingen voor de contacten in openlucht en de begrafenissen groen licht gekregen hebben.

Schermvullende weergave Dinsdag 9 maart. ‘Of ik competitief ben aangelegd? Ik vind van niet.’ ©Gert Jochems

De duivel in de details

Terug op het kabinet begint het echte werk: de regels vertalen in een juridisch sluitend Ministerieel Besluit (MB). Zes medewerkers zijn klaar om de hele nacht door te werken. Omdat de maatregelen maandag ingaan, moet het MB de dag nadien kunnen worden goedgekeurd op de ministerraad. Dat creëert druk. ‘Voor dat soort oefeningen worden normaal maanden uitgetrokken’, zegt Verlinden.

De duivel zit in de details, blijkt uit de vergadering met de kabinetsmedewerkers. Zowel juridisch -‘moeten we artikel 7bis paragraaf 1 niet gewoon opheffen?’- als inhoudelijk - ‘Sauna’s mogen wel open maar jacuzzi’s niet, omdat die met stoom werken en dat is virologisch gevaarlijker’. Voor veel gemaakte afspraken zijn interpretaties nodig: ambulante handel is weer toegelaten, maar mogen de jeugdbewegingen ook weer van deur tot deur verkopen? Ja, bevestigt de minister, ‘want jeugdbewegingen zijn belangrijk.’ Maar ook hier weer zijn details belangrijk, want de toelating geldt alleen voor voeding. ‘Wafels mogen ze dus wel verlopen, stiften voor SOS Kinderdorpen niet’, luidt de conclusie.

De televisie gaat aan om te kijken hoe De Croo de regels uitlegt aan de bevolking. Zelf kreeg Verlinden al veel kritiek voor een te strikte juridische interpretatie van de maatregelen. Dat beseft ze: ‘Deze MB’s staan onder een gigantische spotlight. Zowel de bepalingen als de gevraagde gedragingen zijn nieuw. Wat is gevaarlijk gedrag en wat niet? Die inzichten evolueren bovendien met onze kennis van het virus. Ik probeer zaken te verduidelijken of in een context te plaatsen, maar het klopt dat ik niet met veel populaire boodschappen in het voetlicht heb kunnen treden.’

Zeker niet toen ze aankondigde dat mensen die je buiten ontvangt voor een feestje niet binnen naar het toilet mochten, iets waar ze zelfs de hoon van de internationale pers mee over zich kreeg. ‘Dat was vervelend,’ zegt ze. ‘Maar het was nu eenmaal de correcte interpretatie van de regel die we hadden afgesproken met zijn allen. Ik had ook politiek-strategisch kunnen zeggen dat iedereen dat maar op zijn manier moest bekijken, maar als minister van Binnenlandse Zaken moet je de regels uitspreken zoals ze zijn. Ik zou ook liever elke dag kermis aankondigen.’

Dinsdag 9 maart, 7 uur, een rustige wijk in Schoten

Met kleine oogjes opent Verlinden de voordeur van haar stijlvolle maar onopvallende huis in een rustige straat in Schoten. ‘Ik heb niet zoveel geslapen, na een dag met 15 online vergaderingen’, zegt ze. We hebben afgesproken om te gaan joggen, de fotograaf volgt met de fiets.

Tot september ging ze elke ochtend lopen. Nu lukt het tijdens de week maximaal een keer, maar in het weekend haalt ze dat in. Vaak fietst ze dan ook nog met een clubje van de ex-collega’s van DLA Piper. ‘De nood aan sport sluimert in mij. Als ik het niet doe, voel ik dat niet meteen. Maar na een tijdje begin ik me toch slechter in mijn vel te voelen.’

Aan het Kempisch kanaal vraagt de fotograaf even te stoppen om foto’s te maken. Waarop Verlinden zich zorgen maakt over de statistieken op haar Strava-app, omdat de pauze de gemiddelde snelheid doet zakken. ‘Of ik competitief aangelegd ben? Ik vind van niet. Maar misschien denken anderen daar anders over.’

‘Het laatste dat ik wil, is dat mensen denken dat ik sterallures heb omdat ik hier met een fotograaf rond mij loop te joggen’, zegt ze even later hijgend als enkele vroege inwoners geïnteresseerd toekijken. Verlinden waakt sterk over de grens van haar privéleven. Dreigt ze die te moeten verschuiven nu ze steeds meer een publiek figuur wordt? ‘Het is normaal dat men je vraagt iets van jezelf te laten zien, zodat je een context kan geven aan de dingen die je zegt. Maar ik heb mijn grens getrokken en daar wil ik me aan houden.’

Niet om ter Vlaamst

Nu heeft ze nog de handen vol met crisisbeheer, maar in de Wetstraat vragen velen zich af hoe Verlinden zich politiek zal profileren als corona achter de rug is. Hoe stelt ze zich op in het abortusdossier, dat later in deze legislatuur een netelige kwestie voor CD&V dreigt te worden? Wat met de staatshervorming, die als een van de twee ministers van Institutionele Hervorming ook op haar bord zal belanden?

Zo weet niemand hoe Vlaamsgezind Verlinden is. ‘Dit is geen wedstrijd om ter Vlaamst gezind zijn’, zegt ze. ‘Het is een wedstrijd om dit land efficiënt en homogeen te organiseren. Misschien vinden sommige mensen dat het debat gaat om wie de allerstrafste Vlaming is, maar dat is niet mijn overtuiging.’

‘Het voordeel van de crisis is dat we nu rustiger verder kunnen werken aan die staatshervorming, zonder grote politieke druk’, klinkt het op haar kabinet. Een van de volgende weken zou de ministerraad groen licht moeten geven aan een openbare aanbesteding om een grootschalige rondvraag te organiseren bij de hele Belgische bevolking, een proces dat nooit eerder plaatsvond in ons land.

Na vijf maanden is het duidelijk: van de drie nieuwkomers voor CD&V in de regering heeft Verlinden de meeste star quality, en mogelijk ook het grootste stemmenpotentieel. De partij rekent op haar om weer aan te knopen bij winst in 2024. ‘Ze zal niet tevreden zijn met 14 procent van de stemmen’, zegt iemand uit haar omgeving. ‘Maar dat is niet alleen haar verantwoordelijkheid. De rest van de partij mag nu niet in een zetel gaan zitten om te kijken hoe zij het ervan afbrengt.’

Verlinden beseft dat ze een groot gewicht draagt. ‘Misschien is het einddoel zelfs veel verder dan 2024. Ik zeg dat niet voor mijn politieke carrière. Maar als we dit land willen verbeteren, zullen we dat niet in drie jaar kunnen doen. Verkiezingen zijn wat ze zijn, ze staan op de radar, maar ze zullen mijn acties niet elke dag beïnvloeden. Misschien moeten we net wat minder bezig zijn met dat soort deadlines en bijbehorende peilingen.’

Tijdens het lopen houdt ze de telefoon in de hand. Aangekomen checkt ze direct of de massale politieactie tegen de georganiseerde misdaad goed is afgelopen. Als een van de enigen in de federale regering was ze op de hoogte van de raids. Maar het is De Wever die er nadien mee in de pers komt. Is dat dan toch een gebrek aan politiek instinct? ‘Ik weet niet of de wereld er beter van wordt als je de eerste wil zijn om de pluimen op je hoed te steken’, is haar reactie een dag later.