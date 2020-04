'In deze pandemie zijn we allemaal met elkaar verbonden'...

Met tientallen experts heb ik de voorbije weken gepraat over Covid. Er zijn duidelijke bewijzen dat de ziekte discriminerend te werk gaat: meer ouderen dan jongeren en meer mannen dan vrouwen sterven, en de ziekte treft beduidend meer arme personen.

Maar ik heb geen enkel bewijs gezien dat Covid-19 discrimineert op basis van nationaliteit. Het virus trekt zich niets aan van landsgrenzen. Ik haal dat aan omdat, sinds de wereld zich begin januari bewust werd van het virus, elk land zich heeft gericht op zijn nationale aanpak: hoe kunnen we onze inwoners hiertegen beschermen? Dat is een begrijpelijke reactie. Maar met zo’n besmettelijk en wijdverbreid virus moeten leiders zich bewust zijn dat, zolang er nog ergens een uitbraak is, Covid-19 een bedreiging blijft voor iedereen in de hele wereld.

Tot nu toe heeft Covid-19 nog niet hard toegeslagen in heel wat landen met een laag en gemiddeld inkomen. Hoe dat komt, weten we niet. Wel weten we dat de ziekte uiteindelijk ook die landen zal treffen. Zonder hulp zal het aantal besmettingen en doden wellicht nog veel hoger liggen dan wat we tot nu hebben gezien. Een stad als New York kreunt onder de gevolgen van Covid-19. Maar als we de cijfers bekijken, dan beschikt één ziekenhuis in Manhattan over meer intensivecarebedden dan de meeste Afrikaanse landen. Er kunnen miljoenen slachtoffers vallen.

Je hoeft niet in een ontwikkelingsland te wonen om je zorgen te maken over de impact daarvan. Zelfs als welvarende landen erin slagen Covid-19 de komende maanden in te dijken, dan nog kan het virus opnieuw de kop opsteken als elders een ernstige uitbraak blijft bestaan. Voor we het weten, raakt de hele planeet opnieuw geïnfecteerd.

Wereldwijde strategie

Daarom hebben we een wereldwijde strategie nodig om deze ziekte te bestrijden. Hoe die er moet uitzien, zal wellicht veranderen naargelang de evolutie van de pandemie. Maar minstens drie maatregelen kunnen wereldleiders - in het bijzonder de leiders van de G20 - nu al nemen.

In de eerste plaats moeten ze voorzien in een doeltreffende toekenning van materiaal om de pandemie te bestrijden, zoals mondmaskers, handschoenen en diagnosetests. Op langere termijn is er wellicht voldoende materiaal voor iedereen. Maar zolang de wereldwijde voorraden beperkt zijn, moeten we slimme keuzes maken, ook al valt ons dat soms zwaar. Jammer genoeg gebeurt dat niet altijd.

We moeten de beschermingsmiddelen toekennen op basis van factoren als volksgezondheid en medische noodzaak.

Over enkele zaken zijn de leiders het stilaan eens: bijvoorbeeld dat eerstelijnsgezondheidswerkers prioritair getest moeten worden en toegang moeten krijgen tot persoonlijk beschermingsmateriaal. Maat hoe zit het met de keuzes op grotere schaal? Op basis waarvan worden mondmaskers en tests verdeeld in het ene of het andere land? Het komt jammer genoeg vaak hierop neer: welk land telt er het meeste geld voor neer?

Ik ben een voorstander van kapitalisme, maar sommige markten kunnen nu eenmaal onmogelijk goed functioneren in tijden van een pandemie. De markt van de levensreddende middelen is daar een duidelijk voorbeeld van. Voor de privésector is een belangrijke rol weggelegd, maar als onze strategie voor de bestrijding van Covid-19 uitmondt in een oorlog tussen landen die tegen elkaar opbieden, zal de ziekte nodeloos nog meer slachtoffers maken.

We moeten de middelen toekennen op basis van factoren als volksgezondheid en medische noodzaak. Heel wat ebola- en HIV-experts kunnen richtlijnen helpen opstellen om dat mogelijk te maken. En de leiders van zowel ontwikkelde als ontwikkelingslanden moeten samenwerken met de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) en haar partners om alles op papier te zetten. Vervolgens moeten alle deelnemende landen openlijk die richtlijnen onderschrijven, zodat iedereen verantwoordelijk gehouden wordt. Dergelijke overeenkomsten zijn des te belangrijker als er uiteindelijk een vaccin tegen Covid-19 beschikbaar is. De enige manier om deze pandemie te beëindigen is massaal mensen te vaccineren tegen het virus.

Vaccin

Dat brengt me meteen bij het tweede dat leiders moeten doen: de nodige O&O-fondsen uittrekken om een vaccin te ontwikkelen.

Over Covid-19 valt weinig positiefs te melden, maar een van de lichtpunten is toch de wetenschap. Drie jaar geleden richtte onze stichting samen met de Wellcome Trust en enkele overheden de Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI) op. De doelstelling was het testen van vaccins te versnellen en nieuwe, snellere manieren te financieren om vaccins te ontwikkelen. We wilden voorbereid zijn mocht een nieuw virus uitbreken.

Innovatie is nu eenmaal niet zo makkelijk in cijfers te vatten. Het is dan ook cruciaal dat de leiders van de G20 nu zinvolle toezeggingen doen.

CEPI werkt aan minstens acht potentiële vaccins tegen Covid-19 en de onderzoekers zijn ervan overtuigd dat minstens een daarvan binnen 18 maanden klaar zal zijn. Het zou de eerste keer zijn dat de mens in zo’n korte tijd een vaccin kon ontwikkelen voor een nieuwe ziekteverwekker.

Maar die termijn is afhankelijk van de beschikbare fondsen. De voorbije twee weken hebben al heel wat landen bijgedragen aan CEPI, maar de organisatie heeft minstens 2 miljard dollar nodig. En dat is maar een ruwe schatting: innovatie is nu eenmaal niet zo gemakkelijk in cijfers te vatten. Het is dan ook cruciaal dat de leiders van de G20 nu zinvolle toezeggingen doen.

Planning

Bovendien moeten ze erkennen dat die financiering alleen dient voor de ontwikkeling van het vaccin, en niet voor de productie of distributie ervan. Die vereisen nog meer geld en planning.

We weten nog niet welke vaccins het doeltreffendst zullen werken, terwijl elk van de vaccins een unieke technologie vereist. Dat betekent dat landen nu moeten investeren in verschillende productiefaciliteiten, ook al zullen sommige daarvan nooit gebruikt worden. Anders moeten we nadat het lab een vaccin heeft ontwikkeld nog maanden wachten tot de juiste fabrikant opgeschaald is.

Elk Covid-19-vaccin moet beschouwd worden als ‘wereldwijd publiek goed’ en dus betaalbaar en toegankelijk blijven voor iedereen.

Een andere belangrijke factor om rekening mee te houden is de kostprijs: privé-ondernemingen die bereid zijn het vaccin te produceren moeten dat niet met verlies doen. Tegelijk moet elk Covid-19-vaccin beschouwd worden als ‘wereldwijd publiek goed’ en dus betaalbaar en toegankelijk blijven voor iedereen. Gelukkig bestaan organisaties als Gavi, the Vaccine Alliance, dat zich al jaar en dag inzet om landen met een laag en gemiddeld inkomen toegang te geven tot vitale vaccins.

De voorbije twintig jaar heeft Gavi in samenwerking met de WGO en Unicef 13 nieuwe vaccins - waaronder ook het ebolavaccin - geïntroduceerd in de 73 armste landen. Het wil hetzelfde doen voor het vaccin tegen Covid-19, maar daarvoor heeft het ook meer fondsen nodig. Gavi heeft de komende vijf jaar 7,4 miljard dollar nodig alleen om zijn huidige vaccinatie-inspanningen aan te houden. Het leveren van een Covid-19-vaccin zal de kosten nog meer de hoogte injagen.

Dergelijke miljardenprijskaartjes lijken gigantisch, zeker in een tijd waarin heel wat economieën slabakken. Maar de cijfers verzinken in het niets bij de kosten van een vaccinatie-inspanning die op niets uitdraait en een uitbraak die langer aanhoudt.

De voorbije twintig jaar heb ik bij de wereldleiders gepleit om te investeren in de gezondheid van de allerarmsten ter wereld. Waarom? Omdat het zo hoort! Pandemieën als deze herinneren ons eraan dat het niet alleen zo hoort, maar dat het bovendien een slimme keuze is.

Als mens zijn we niet alleen met elkaar verbonden door onze gemeenschappelijke waarden en sociale banden. We zijn ook biologisch verbonden, door een microscopisch netwerk van ziektekiemen, waardoor de gezondheid van één persoon samenhangt met die van alle anderen.

In deze pandemie zijn we allemaal met elkaar verbonden.