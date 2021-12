In het spoor van de viruszoekers van het Rega Instituut: 'De druk is enorm'

Omikron rukt op en de onrust daarover ook. Wat als onze dijk tegen de besmettelijke mutant niet hoog genoeg is? Het Leuvense Rega Instituut probeert de coronavariant te achtervolgen en te doorgronden. ‘De druk is enorm.'

De hele wereld heeft het over omikron. Maar in het Rega Instituut, het bekende biomedisch onderzoekscentrum bij Gasthuisberg in Leuven, hoor je op woensdagnamiddag weinig mensen het woord in de mond nemen. De meeste onderzoekers die je vanuit de steriele witte gangen ziet, zijn in stilte bezig. De ene beweegt geconcentreerd met een pipet over een reeks stalen, de andere tuurt naar lange DNA-codes op een computerscherm.

Ook al zeggen ze het niet, je weet waarmee ze bezig zijn. Sinds het begin van de pandemie spoort het Rega non-stop virusvarianten op. ‘Op 27 november hebben we hier het eerste omikronstaal van België ontdekt, en bij uitbreiding Europa’, zegt professor virologie Piet Maes, die een rondleiding geeft. De vondst kwam bijzonder snel aan het licht. Een paar dagen eerder, op 23 november, had Zuid-Afrika melding gemaakt van de nieuwe variant.

Om vragen over omikron te kunnen beantwoorden, is het noodzakelijk om de kleine hoeveelheid virus die in de neus van een landgenoot werd aangetroffen op te kweken. Ook op dat vlak vestigde Maes een record: twee weken later had zijn labo als een van de eerste wereldwijd een voorraad omikron in de diepvriezer zitten. ‘Dat is een beginpunt. Dan kan je onderzoeken hoe die variant cellen aantast en wat antivirale middelen en vaccins daartegen kunnen doen.’

Het werk is cruciaal in de strijd tegen B.1.1.529, zoals de SARs-Cov-2-variant initieel werd gedoopt. De verspreiding ervan is intussen in 58 landen een feit.

Het Europees centrum voor ziektepreventie en -bestrijding ECDC telt voor België 91 bevestigde omikrongevallen. Maar het werkelijke aantal ligt veel hoger, meent viroloog Emmanuel André. Hij gaat uit van honderden infecties per dag. In het Rega linken ze intussen 6 procent van alle besmettingen aan de ultrabesmettelijke variant. Dat is een verdubbeling in enkele dagen tijd. Twee weken geleden was nog sprake van een omikronaandeel van 0,3 procent.

We zijn nog een eind verwijderd van de situatie in het Verenigd Koninkrijk, waar de alarmbellen al een hele tijd afgaan. Maandag stuurde de minister van Volksgezondheid er een schokgolf door het parlement door te zeggen dat in één dag naar schatting 200.000 mensen met omikron besmet raakten. Gevreesd wordt dat het aantal hospitalisaties hoger wordt geduwd dan de piek in de winter van 2020. Toen werden in een dag tijd 4.500 Britten opgenomen.

Bij ons zijn tot zover bekend nog geen mensen met omikron in ziekenhuizen beland. Maar dat is een kwestie van tijd. Virologen gaan ervan uit dat de stijging zich snel doorzet. Nog voor het einde van het jaar zou de variant in België dominant zijn. In de hoop het virus in te dijken voeren onze ministers van Volksgezondheid de boostercampagne op. Wie met Pfizer of Moderna is gevaccineerd, wordt niet langer na zes maar al na vier maanden uitgenodigd voor een derde prik.

Boksbal

‘De druk neemt sinds omikron fors toe. We worden overstelpt met vragen over onder andere de verspreiding’, zucht Maes. Vaak moet hij het precieze antwoord schuldig blijven. De frustratie is voelbaar. Maar ze uitwerken op een boksbal, die iemand in de trappenhal van het Rega heeft opgesteld, is nog niet nodig geweest. Dat sommigen die behoefte wel hebben, vindt Maes niet zo vreemd. ‘Behalve onderzoekers zijn we ook mensen die het gehad hebben met deze pandemie. Ik ben stikkapot.’

Maes installeert zich aan een DNA-sequencer. Via dat toestel, dat iets van een printer heeft, wordt achterhaald in welke mate stalen afwijken van het originele Wuhanvirus.

Het begint met coronapositieve stalen. In Gasthuisberg komen er dagelijks enkele duizenden toe. Initieel werden er daar steekproefgewijs een honderdtal uitgehaald waarmee het team van Maes aan de slag kan. Sinds omikron in beeld is, is dat aantal opgekrikt tot driehonderd. Het zijn voor het merendeel stalen waarvan de PCR-test al een bepaalde afwijking aantoonde, die mogelijk op omikron wijst. ‘Dat kan een vertekend beeld geven’, zegt Maes. Maar op die manier spelen ze kort op de bal. Al zou het volgens hem nog beter kunnen. ‘Eigenlijk analyseren we nog te weinig. Als het van mij afhangt, bekijken we per dag duizend stalen. Maar de capaciteit daarvoor ontbreekt.’

We zouden per dag duizend stalen moeten bekijken. Maar de capaciteit daarvoor ontbreekt. Piet Maes Professor virologie

Naar een variant als omikron zoeken is niet zomaar even een staal onder de microscoop leggen. Het is een tijdrovend en complex proces, legt medewerkster Anne-Sophie Logist uit. Bij elk staal moet ze met een reeks pipetjes aan de slag. Er worden vloeistofjes als alcohol en water samengevoegd, dan moet weer iets worden verdund, gespoeld of gecodeerd. Het gebeurt allemaal met de hand. Honderden keren opnieuw. ‘We stellen uiteindelijk sets van 96 stalen samen. Om er één klaar te maken voor de sequencer ben ik makkelijk vier uur bezig.’ Het is werk dat je ook niet zomaar kan pauzeren. ‘Als je eraan begint, moet je het afmaken.’

Het eindresultaat van Logists werk is een druppel vloeistof waar zo’n set met 96 stalen in vervat zit. Met het blote oog zie je alleen een doorzichtige substantie. Of er omikron inzit, weet ze niet. In het beste geval is met een elektronenmicroscoop het coronavirus zelf te zien. Maar zelfs met zo’n duur toestel kan je geen varianten onderscheiden.

Dat kan de sequencer wel, door de piepkleine druppel vloeistof door nanoporiën te duwen. Het duurt een tijd eer dat proces achter de rug is en er DNA-codes over het computerscherm rollen, zegt Maes. Gemiddeld duurt het twee dagen eer de computer een set met 96 stalen helemaal uitgelezen heeft en de professor uit de codes kan afleiden welke varianten er zijn. ‘Maar het kan ook zijn dat ik dan moet vaststellen dat sommige stalen mislukt zijn. En dan moet een deel van het werk opnieuw.’

Vijftig mutaties

Op die manier speurt Maes nu al bijna twee jaar naar varianten. Bij momenten is dat behoorlijk saai. ‘Zeker als je maandenlang alleen maar delta, delta en nog eens delta ziet voorbijkomen.’

Maar op 27 november veranderde dat dus. Maes belde Logist rond halfzeven uit haar bed om ‘een zeer belangrijk staal’ klaar te maken voor de sequencer. Het was zo’n staal waarbij de PCR-test aanwees dat het om omikron kon gaan. ‘Natuurlijk had ik stress. Ik wilde geen fouten maken’, zegt Logist. Dat gebeurde niet. Een paar uur later bleek het omikronvermoeden te kloppen. ‘En dan was het alle hens aan dek.’

Om één staal klaar te maken voor de DNA-sequencer ben je makkelijk vier uur bezig. Anne-Sophie Logist Medewerkster van het Rega Instituut

Er zijn 14 labs in ons land die op omikron jagen. Maar alleen in Leuven hadden ze enkele dagen na de vondst in Zuid-Afrika zelf ‘prijs’ en konden ze snel werk maken van een viruskweek. Ook buitenlandse onderzoekers waren daarin geïnteresseerd. De in het Rega gekweekte omikron werd naar 18 landen verstuurd, van de Verenigde Staten tot Australië.

Een paar weken later is omikron allesbehalve uitzonderlijk. In Leuven steken de diepvriezers aardig vol. Op dit moment is 6 tot 6,5 procent van alle besmettingen te wijten aan de besmettelijkere variant. Verwacht wordt dat dat percentage om de twee, drie dagen verdubbelt.

Velen vrezen dat omikron, die zo’n vijftig mutaties in de genetische code heeft en dan vooral op het spike-eiwit, onze opgebouwde immuniteit omzeilt. Dat bevestigde ook een recente maar nog niet gepubliceerde studie van Maes. Omikron ontsnapt in grote mate aan door vaccins opgewekte antilichamen, staat daarin. Het Pfizer- en het AstraZeneca-vaccin blijken de variant amper af te remmen. Boosters zouden wel een neutraliserend effect hebben, maar optimaal is het niet.

Het zijn voorlopige resultaten. Daar komt bij dat immuniteit veel meer omvat dan de respons van antilichamen. De zogenaamde cellulaire immuniteit of T-cellen zijn volgens onderzoekers ook van belang, en daarvan is bekend dat ze minder gevoelig zijn voor veranderingen in het spike-eiwit. Of dat ook bij omikron geldt, moet onderzoek nog uitwijzen.

‘Een variant doorgronden is een werk van lange adem’, zegt Maes. ‘Ik verwacht pas over tegen midden januari meer antwoorden.’ Op dat moment is omikron volgens de voorspellingen al dominant.

Pronkstuk Caps-It

Het absolute pronkstuk van het Leuvense biomedisch onderzoekscentrum staat op de tiende verdieping. In het volautomatische en hoogbeveiligde laboratorium Caps-It worden de klok rond duizenden stoffen op hun eventuele werkzaamheid tegen het coronavirus getest. Het is uniek in de wereld. Alleen speciaal opgeleide mensen mogen er binnen. De rest kan een glimp opvangen via een glazen wand.

Ook hier werken ze met de door Maes en zijn team opgekweekte omikron. Mannen en vrouwen in beschermingskledij proberen te achterhalen of virusremmers ertegenin kunnen gaan. Deze week leverde dat een hoopvol resultaat op: het actieve bestanddeel uit de coronapillen van Pfizer en Merck/MSD lijkt net zo werkzaam tegen omikron als tegen andere varianten.

Schermvullende weergave ©JONAS LAMPENS

‘We zijn de eersten die dat kunnen aantonen’, zegt professor virologie Johan Neyts, die er een artikel over voorbereidt. Ook het Amerikaanse farmabedrijf Pfizer kwam met goed nieuws. Resultaten uit zijn fase 3-studie bevestigen dat de pillen de kans op een ziekenhuisopname of overlijden bij kwetsbare mensen met 89 procent doen afnemen. Ook als ze met omikron besmet zijn.

Neyts meent dat dit soort medicatie de weg vooruit is. ‘Met vaccins loop je achter het virus aan als er varianten met veel mutaties ontstaan, zoals nu met omikron. In zo’n geval moet je de vaccins aanpassen zodat vaccinatie antistoffen opwekt die de variant efficiënt neutraliseren.’ Geneesmiddelen werken op een heel andere manier. Die zorgen er net voor dat het virus zich bij het binnendringen in een cel niet meer kan vermenigvuldigen. ‘De werking daarvan staat los van mutaties op het spike-eiwit.’

Het Europees geneesmiddelenagentschap EMA heeft de coronapil van Pfizer nog niet op de markt toegelaten. Wel kwam er groen licht voor noodgevallen. Meer bepaald voor volwassenen die nog niet moeten worden beademd, maar wel een verhoogd risico hebben op een zwaar ziekteverloop.