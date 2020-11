Ingehouden winkelen, heel stille kerst

Bijna vier weken nadat het land weer op slot ging, komt er een miniversoepeling met een heropening van de winkels. Er is nog gebakkelei over hoeveel volk rond de kerstdis mag.

'We mogen de vooruitgang van de voorbije vier weken niet op een paar dagen verspelen.' Premier Alexander De Croo (Open VLD) temperde donderdag in de Kamer de verwachtingen over het Overlegcomité, waarin de federale topministers en de deelstaten vrijdag de coronaregels bespreken. Van belangrijke versoepelingen is dus geen sprake.

Experts op de rem

Wel is er weinig twijfel dat de winkels weer open kunnen. Daar is bij de experts noch bij de politici grote weerstand tegen, al kijken sommigen met de nodige argwaan naar minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (sp.a). Het zou niet voor het eerst zijn dat hij zich keihard opstelt. Vandenbroucke vaart vooral op het kompas van de gezondheidsexperts. Die staan toch behoorlijk op de rem bij een versoepeling, blijkt uit een nota van het kransje topgezondheidsexperts aan het Overlegcomité.

'Zoals na de eerste golf wil de RMG (Risk Management Group, red.) met klem waarschuwen voor een te snel loslaten van de maatregelen. De cijfers blijven hoog', luidt het. 'Slechts eens de cijfers voldoende gedaald zijn, kunnen voorzichtig gefaseerde versoepelingen worden doorgevoerd. Daarbij moet absoluut snel worden bijgestuurd eens zich weer een stijgende trend voordoet. Dat is essentieel wil men een collaps van ons zorgsysteem in de komende maanden vermijden', luidt het.

Toch lijkt een heropening van de winkels in de maak. Zeker omdat de scenario's over de evolutie van de epidemie aantonen dat de winkelsluiting op 2 november amper extra impact heeft gehad op de daling van de coronacijfers. De experts zeggen zelf ook nooit om de sluiting van winkels te hebben gevraagd. 'Op zich hoeft een bezoek aan een winkel geen enorm risico te zijn. De bezorgdheid is eerder de crowding in en rond winkels', stelt professor Erika Vlieghe. Zij zit in de inner circle rond coronacommissaris Pedro Facon die de pen vasthield van het finale advies van de experts aan het overlegcomité.

De vraag is vooral onder welke condities de winkels open kunnen gaan. De voorwaarde is dat niet te veel mensen tegelijk aanwezig zijn en dat er voldoende crowd control moet zijn om te vermijden dat er een kerststormloop is in winkelstraten als de Meir, de Nieuwstraat of de Veldstraat. Grote ketens als IKEA kunnen dat zelf organiseren, in de winkelstraten zal dat de taak van de gemeentebesturen zijn. Dit weekend komt te vroeg, is te horen. In regeringskringen wordt 1 december naar voren geschoven.

Quebec-model

Een veel complexere knoop is kerst en eindejaar. De MR en CD&V voerden de voorbije dagen de forcing om toch genoeg mensen rond de kersttafel toe te laten. MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez verwees naar de Canadese provincie Quebec, waar privébijeenkomsten van tien mensen in de kerstdagen worden toegelaten. Ook Duitsland laat tien mensen samenkomen. 'Daarom moeten het er geen tien zijn, maar toch een drie- tot viertal per gezin', aldus Bouchez. Al zijn de argumenten voor dat 'Quebec-model' misschien niet zo sterk. In Canada wordt een sterke stijging van het aantal coronagevallen toegeschreven aan privésamenkomsten rond Thanksgiving op 12 oktober.

Het Canadese voorbeeld toont aan hoe moeilijk het coronavirus te controleren valt in een besloten kring. Zeker als door de context van familie of vrienden het respect voor de gezondheidsregels al eens wegvalt. Bovendien is er nog altijd druk op onze gezondheidszorg, met 270 opnames per dag, 4.500 mensen in het ziekenhuis en ruim 1.000 op intensieve. De evolutie van de pandemie volgt dan wel het gunstigste scenario van het Restore-consortium, dat de overheid helpt bij het inschatten van de invloed van maatregelen op de ziekenhuistrends, tegen eind deze maand zullen nog gemakkelijk 2.000 mensen in het ziekenhuis liggen. Volgens onze info bekeek het consortium of het mogelijk was de impact van een eventuele kerstversoepeling in te schatten, maar dat bleek al snel onbegonnen werk wegens te complex.

Het allerstrengste scenario is hooguit één extra contact per gezin aan de kersttafel, en twee voor singles. De coronatandem De Croo en Vandenbroucke lijkt dat idee te steunen. Maar Waals minister-president Elio Di Rupo (PS) zette zich gisteren op de lijn van Bouchez, en liet verstaan met kerst een viertal gasten per huishouden genegen te zijn. Hij wil daarom ook de avondklok op kerstavond versoepelen. Vanuit Vlaanderen wordt dan weer bepleit om eenzamen en oudjes uit het rusthuis Kerstmis bij één huishouden thuis te laten vieren.

