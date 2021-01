Israël betaalt Pfizer ook met data

Israël gooit internationaal hoge ogen met zijn razendsnelle vaccinatiecampagne. Een van de redenen dat het er zo snel gaat, is dat het land zich bereid toont op grote schaal data te delen met de producenten.

In goed drie weken heeft Israël al een vijfde van zijn bevolking ingeënt met een eerste dosis van een coronavaccin. Daarmee steekt het er met kop en schouders bovenuit op wereldniveau. Het land hoop eind maart met de eerste dosis van het vaccin rond te zijn voor de volledige bevolking boven 16 jaar.

De voorbije weken werden al veel redenen aangedragen waarom het in de Joodse staat veel sneller gaat dan elders. De snelle goedkeuring, de meerprijs die Israël betaalt voor zijn vaccins, de goed georganiseerde gezondheidszorg van het land en de expertise in crisismanagement passeerden al de revue.

Israël wordt een modelstaat voor de wereld. Benjamin Netanyahu Israëlisch premier

Die factoren verklaren de snelle start, maar ondertussen speelt een extra factor mee in de nog verder opgekrikte vaccinatieambities. Vorige week liet premier Benjamin Netanyahu weten dat zijn land versneld extra dosissen kon bemachtigen, omdat het een bijkomende overeenkomst sloot met Pfizer. Die geeft Israël een versnelde toegang tot in totaal 10 miljoen vaccins, aangeleverd in een tempo van 400.000 tot 700.000 doses per week.

Levend labo

Het speciale aan die overeenkomst, werd een paar dagen later duidelijk, is dat Israël niet alleen geld op tafel legt. Een deel van de overeenkomst is ook dat het land een resem data bezorgt aan de vaccinproducent. Denk aan geanonimiseerde gegevens zoals leeftijd, geslacht, medische achtergrond, bijwerkingen en effectiviteit.

De overeenkomst maakt van Israël een levend labo voor zowel Pfizer als de rest van de wereld. 'Een modelstaat voor de snelle vaccinatie van een heel land', zo drukt Netanyahu het zelf uit. 'Dit project zal cruciale epidemiologische informatie verzamelen. Die maakt het mogelijk om de evolutie van de epidemie in Israël in real time te volgen en het potentieel van een vaccinatieprogramma met het Pfizer-BioNTech Covid-19 vaccin te evalueren', laat Pfizer weten in een statement via e-mail.

Dat Pfizer en Israël elkaar in deze overeenkomst vonden, is niet onlogisch. Het is met zijn 9 miljoen inwoners niet alleen een redelijk klein land, het kan vooral teren op een hypermoderne en volledig gedigitaliseerde publieke gezondheidszorg. De bliksemsnelle start bewees bovendien dat het land klaar was voor een operatie op grote schaal.

Hoewel dit project in Israël wordt uitgevoerd, zullen de verkregen inzichten overal ter wereld van toepassing zijn. Een Pfizer-woordvoerder