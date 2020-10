Italiaanse regio Campania sluit scholen na corona-opstoot

In de Zuid-Italiaanse regio Campania pakten studenten vrijdag hun koffers om naar huis te gaan nadat het regiobestuur beslist had de scholen tot eind oktober te sluiten.

In de Zuid-Italiaanse regio Campania zijn jongeren voorlopig niet meer welkom op scholen, hogescholen en universiteiten. Het regiobestuur zet tot eind deze maand het slot op het onderwijs om de coronabrand in de dichtbevolkte streek te blussen.

Toen het coronavirus begin dit jaar na zijn tocht door Azië ook voet aan wel zette in Europa, vormde Italië het eerste doelwit. Vooral het rijke noorden kreeg het zwaar te verduren. Door een wekenlange strenge lockdown bleef het minder gegoede zuiden, met een zwakker gezondheidssysteem, grotendeels gespaard.

Ruim een half jaar later spoelt een tweede coronagolf over Europa. In tegenstelling tot dit voorjaar bleef het aan het Italiaanse virusfront deze keer lange tijd vrij stil. Terwijl Spanje, Frankrijk, Nederland en België het aantal besmettingen een steile opgang zagen maken, oogde de evolutie in Italië minder alarmerend.

Die trend lijkt stilaan te keren. Donderdagavond meldden de autoriteiten ruim 8.800 nieuwe coronagevallen in 24 uur. Dat dagcijfer was sinds de uitbraak van de epidemie nooit zo hoog. Niet onlogisch, want Italië test vandaag veel meer.

In het land zijn momenteel ruim 4.900 broeihaarden. De situatie is het zorgwekkendst in Campania. Van de goed 8.800 extra infecties in het afgelopen etmaal registreerde de Italiaanse overheid er 1.127 in de zuidelijke regio.

Scholen dicht

In een poging de coronabrand te blussen grijpt de voorzitter van de regio, de centrumlinkse politicus Vincenzo De Luca, naar een drastische maategel. Alle scholen, hogescholen en universiteiten gaan tot zeker eind deze maand dicht.

De ingreep drong zich volgens De Luca op omdat het longvirus zich zeer snel dreigt te verspreiden in de arme, dichtstbevolkte regio, onder meer omdat bussen en treinen er elke dag overvol zitten met schoolgaande jongeren en forenzen.

Het is onaanvaardbaar dat jongeren weer thuis moeten blijven. Niet alleen zij nemen 's morgens de bus. Lucia Azzolina Italiaanse minister van Onderwijs

Met zijn demarche haalde de voorzitter van Campania zich de woede van de Italiaanse regering op de hals. 'Het is onaanvaardbaar dat jongeren weer thuis moeten blijven. Niet alleen zij nemen 's morgens de bus. Verplicht telewerk om de druk op het openbaar vervoer te verminderen', zei minister van Onderwijs Lucia Azzolina van de Vijfsterrenbeweging.

De Luca blijft overtuigd van het nut van zijn beslissing. De politicus van de Democratische Partij, op het nationale niveau de coalitiepartner van de Vijfsterrenbeweging, vreest voor een ineenstorting van het gezondheidssysteem in zijn regio als ziekenhuizen er de volgende dagen en weken overspoeld worden door een tsunami aan Covid-19-patiënten. Het is algemeen geweten dat de kwaliteit van de hospitalen in Zuid-Italië minder is dan in het noorden.

Virus geïmporteerd

Het is de eerste keer dat het virusalarm zo luid klinkt in Campania. De regio had zichzelf in juni coronavrij verklaard. Vanaf midden augustus doken nieuwe gevallen op. Het virus werd weer geïmporteerd door buitenlandse toeristen en inwoners van de regio die terugkeerden van een vakantie in het buitenland of elders in Italië. Iets vergelijkbaars gebeurde in Sardinië, waar afgelopen zomer een uitbraak was in enkele nachtclubs.