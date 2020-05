Italië bereikt eindelijk akkoord over nieuw steunpakket

De Italiaanse premier Giuseppe Conte geeft illegale migranten een tijdelijke werkvergunning als ze in de landbouw of de zorgsector willen werken.

Na anderhalve maand politiek getouwtrek kon de Italiaanse regering een steunpakket van 55 miljard euro voor gezinnen en bedrijven aankondigen. Opvallend: families met een laag inkomen krijgen een 'vakantiebonus' van maximaal 500 euro.

De Italiaanse premier Giuseppe Conte kon woensdagavond laat het pakket voorstellen. Eigenlijk had het al in april klaar moeten zijn, maar door moeilijkheden in de regeringscoalitie werd het telkens uitgesteld. Uiteindelijk is het decreet 500 pagina's lang en bestrijkt het een breed spectrum, gaande van steun aan arme gezinnen tot het bevriezen van belastingen voor bedrijven met een omzet onder 250 miljoen euro.

'Dit decreet schept de voorwaarden om bij deze fase van de versoepeling het perspectief op sociaal en economisch herstel te bieden', verklaarde Conte bij de voorstelling. De maatregelen gaan onmiddellijk in. Ze komen boven op een pakket van 25 miljard euro dat al in maart was goedgekeurd.

Er is 25,6 miljard euro uitgetrokken om de tijdelijke werkloosheid van werknemers en zelfstandigen te financieren. Voor degenen die naast het sociaal vangnet vallen, komt er een uitkering van 400 tot 800 euro voor twee maanden.

Migranten

Opmerkelijk is ook dat illegale migranten een tijdelijke werkvergunning kunnen krijgen om in de landbouw of de zorgsector te werken. De Vijfsterrenbeweging, de grootste coalitiepartner, verzette zich aanvankelijk tegen die maatregel, maar gaf toe uit vrees dat de coalitie anders uit elkaar zou spatten.

Families met een laag inkomen krijgen een 'bonus' om op vakantie te gaan. Die kan oplopen tot 500 euro. Het is de bedoeling dat met dat geld ook de zwaar getroffen toerisme sector ondersteund wordt tijdens de zomer. Toerisme is in Italië goed voor 13 procent van het bruto binnenlands product (bbp). De sector krijgt 2 miljard steun om zich aan de anderhalvemeterregels aan te passen.

We aanvaarden geen bilaterale akkoorden over toerisme in de Europese Unie. Dat leidt tot de vernietiging van de interne markt. Giuseppe Conte Italiaanse premier

Bij de voorstelling was Conte scherp voor Europese landen die bilaterale akkoorden afsloten over het toerisme. 'We aanvaarden geen bilaterale akkoorden over toerisme in de Europese Unie. Dat leidt tot de vernietiging van de interne markt', stelde de premier.

Ook voor het bedrijfsleven zijn er een reeks steunmaatregelen. Zo wordt de regionale bedrijsheffing, die in juli moet worden betaamd, geschrapt. Die maatregelen kosten 4 miljard euro. De banksector, al in slechte conditie voor de pandemie, kan tot 15 miljard euro staatsgarantie krijgen voor de uitgifte van obligaties. Italiaanse banken kunnen op die manier binnen 48 uur kredieten tot 25.000 euro verstrekken aan kleine bedrijven.

Daarnaast gaat 3,2 miljard euro naar de gezondheidszorg.

Derde economie

De vraag is of dit pakket wel volstaat om de derde economie van de eurozone te redden. Terwijl de Europese Commissie de Italiaanse economie dit jaar met 9,5 procent ziet krimpen, rekent Bloomberg Economics op een krimp van 13 procent. Door het wegvallen van belastinginkomsten en de nood aan stimulusmaatregelen eindigt de overheidsschuld volgens de Italiaanse schatkist op 155,7 procent van het bbp. Het tekort zou stijgen tot 10,4 procent.