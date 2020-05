Italië versnelt exit uit lockdownregime

In Italië zijn de regio's voortaan bevoegd voor de afbouw van de quarantainemaatregelen. De kans is groot dat zij de heropening van bars en restaurants met twee weken vervroegen tot 18 mei.

In welk tempo bouw je een lockdownregime af? Met die vraag worstelen wereldwijd regeringen. Dat is in Italië, de eerste coronafrontlinie in Europa, niet anders.

Als eerste land op het Europese continent ging het op 9 maart helemaal op slot. Bijna twee maanden mochten de inwoners slechts in uitzonderlijke gevallen hun woning verlaten. Daarin kwam op 4 mei een beetje verandering: de industrie trok zich langzaam weer op gang en mensen mochten gaan wandelen of alleen gaan sporten in de buitenlucht.

Koffiebar

Tot jolijt van veel Italianen kunnen ze sinds vorige week maandag hun geliefde espresso ook weer uithalen bij de lokale koffiebar. Maar een terrasje doen bij diezelfde zaak of uitgebreid op restaurant gaan, bleef volgens de exitstrategie van de Italiaanse regering tot begin juni verboden.

31.000 doden in Italië De corona-epidemie kostte in Italië officieel aan bijna 31.000 mensen het leven. Daarnaast registreerde het land meer dan 221.000 besmettingen.

Mogelijk komt daar verandering in. Na urenlang overleg besliste de ploeg van premier Giuseppe Conte maandagavond laat de 20 regio's de bevoegdheid te geven om de quarantainemaatregelen te versoepelen.

Vooral de besturen in het zuiden hengelden naar die macht. De epidemie trof de Mezzogiorno veel minder hard dan het rijke noorden. Voor de streek was het onbegrijpelijk dat ze de lockdownmaatregelen niet sneller kon afbouwen.

Risico

Maar Conte en co. hielden het been stijf. Afgelopen week trokken ze zelfs naar de rechter omdat Calabrië, in de tip van de Laars, bars en restaurants de toelating wilde geven hun terrassen al te openen. 'Te voorbarig', luidde het in Rome.

Wellicht krijgen ook kappers, bars en restaurants de toestemming om hun activiteiten vanaf maandag weer op te starten.

Officieel verandert de centrumlinkse coalitieregering het geweer nu van schouder omdat de coronacijfers 'bemoedigend' zijn. Wellicht hoopt Conte met de demarche ook de spanning tussen de politieke partijen in het land wat weg te masseren.

Zonder risico is de strategiewijziging niet. De kans is groot dat de regiobesturen op 18 mei niet alleen de winkels weer laten opengaan. Wellicht krijgen ook kappers, bars en restaurants de toestemming om hun activiteiten weer op te starten.

Tweede golf

De hamvraag luidt of die versnelde afbouw geen tweede besmettingsgolf gaat veroorzaken. De afgelopen dagen toonden de Italianen zich niet altijd even gedisciplineerd als het op de naleving van de social distancing aankwam. De burgemeester van Milaan dreigde al met een verstrenging van de maatregelen omdat mensen samentroepten in parken in zijn stad.