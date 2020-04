Jambon: 'Versoepeling lockdown zit er niet meteen in'

De bewegingsvrijheid in ons land blijft nog een tijd beperkt. Dat zei Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) zondag. Hij verdedigt ook zijn minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V).

Na vier weken 'lockdown light' beginnen steeds meer mensen te snakken naar een versoepeling van de maatregelen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus. Zeker nu het al enkele dagen erg mooi weer is in ons land.

Niet-essentiële verplaatsingen zijn nog zeker tot 19 april verboden. Woensdag buigt de Nationale Veiligheidsraad zich over een eventuele verlenging van de maatregelen. 'We gaan woensdag luisteren naar de specialisten maar mijn aanvoelen is dat een versoepeling er niet meteen in zit', zei Vlaams minister-president Jan Jambon zondag in VTM Nieuws.

Maatregelen naleven

De N-VA'er ziet hoopgevende signalen in de curves met besmettingen, ziekenhuisopnames en sterfgevallen. 'Maar we zijn er nog niet. Ik wil iedereen dan ook oproepen de maatregelen nauwgezet te blijven nableven. Ik begrijp dat mensen snakken naar tuinfeesten maar het mag niet, het kan niet en we gaan daartegen hard optreden', waarschuwde hij in een reactie op berichten dat dit weekend veel overtredingen zijn vastgesteld.

Ik neem het niet dat Wouter Beke met de vinger gewezen wordt. Hij is niet te laat in gang schoten. Integendeel, hij heeft snel beslist geen bezoek meer toe laten in de woon-zorgcentra. Jan Jambon Vlaams minister-president

De Nationale Veiligheidsraad buigt zich woensdag niet alleen over een verlenging van de 'lockdown light'. 'We gaan ook knopen doorhakken over de scholen en de zomerfestivals', zei Jambon. De vraag of internationale reizen deze zomer kunnen, komt eveneens aan bod.

Onvermijdelijk kwam in het interview de situatie in de Belgische woon-zorgcentra aan bod. Uit de cijfers van Volksgezondheid blijkt dat daar nu meer mensen overlijden aan Covid 19, de longziekte die veroorzaakt wordt door het coronavirus, dan in ziekenhuizen.

Beke

Die evolutie kwam Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke de voorbije dagen op flink wat kritiek te staan. Onterecht, meent Jambon. 'Ik neem het niet dat Wouter Beke met de vinger gewezen wordt. Hij is niet te laat in gang schoten. Integendeel, hij heeft snel beslist geen bezoek meer toe laten in de woon-zorgcentra.'

Achteraf is het volgens de Vlaamse minister-president gemakkelijk te zeggen 'dat we beter dit of dat gedaan hadden'. 'Maar we hebben te maken met een nooit geziene crisis. We moeten kennis opbouwen.'