Jambon vraagt Wilmès Veiligheidsraad vervroegd samen te roepen

Nu het aantal coronagevallen in ons land weer in de lift zit, roept Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) federaal premier Sophie Wilmès (MR) op de Nationale Veiligheidsraad vervroegd bij elkaar te roepen.

De stijging van het aantal nieuwe besmettingen baart Jambon grote zorgen. 'Laten we hier verstandig en doortastend mee omgaan, maar niet in paniek slaan', zegt de minister-president. 'We hebben lessen getrokken uit de voorbije maanden. We zijn er van overtuigd dat we vandaag beter gewapend zijn om deze pandemie te gaan beheersen.'