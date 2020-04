Japan stut economie met 915 miljard euro

Japan trekt liefst 915 miljard euro - het equivalent van een vijfde van zijn bbp - uit om de economie tegen de impact van de corona-epidemie te beschermen.

De Japanse premier Shinzo Abe zet het grof geschut in om de impact van de corona-epidemie op de economie in te dammen. Hij kondigde maandag een steunpakket van liefst 108 biljoen yen (omgerekend zowat 915 miljard euro) aan. Dat staat gelijk aan ongeveer een vijfde van het Japanse bruto binnenlands product (bbp).

Bovendien bevestigde Abe eerdere berichten dat hij de noodtoestand wil uitroepen in delen van het land. Dat gebeurt dinsdag, zei hij. De noodtoestand zou gelden in de hoofdstad Tokio, de aangrenzende prefecturen Osaka, Hyogo en Fukuoka en drie andere zwaar getroffen regio's. De maatregel zou in eerste instantie een maand gelden.

4.000 besmettingen In Japan hebben tot nog toe zowat 4.000 mensen positief getest op het coronavirus.

Japan was een van de eerste landen die na China getroffen werden. Het land is relatief gespaard gebleven, met zowat 4.000 besmettingen en 85 overlijdens. Volgens Abe grijpt het coronavirus snel om zich heen in steden als Tokio en Osaka.

Extra bevoegdheden

Door de noodtoestand uit te roepen krijgen regionale besturen extra bevoegdheden om maatregelen te nemen tegen de verspreiding van het virus. Zo kunnen ze de bevolking oproepen om thuis te blijven of gebouwen opvorderen om er tijdelijk medische faciliteiten in onder te brengen.

De autoriteiten zijn echter niet van plan mensen te verbieden hun huis te verlaten. 'Zelfs bij een noodtoestand roepen we geen lockdown uit zoals in het buitenland', zei Abe. Volgens hem zijn de experts niet overtuigd van het nut van de maatregel. Maar het bestuur van Tokio is al een campagne begonnen om de bevolking aan te raden zo veel mogelijk thuis te blijven.

Bovendien hebben de autoriteiten geen enkele wettelijke macht om een lockdown te forceren. In de naoorlogse Japanse grondwet zijn de burgerlijke vrijheden stevig verankerd. De politie kan niet eisen dat mensen naar huis gaan als ze zich zonder reden op straat begeven, zoals wel in België gebeurt. Boetes zijn al helemaal uit den boze.

Duurste pakket

De details van het economisch steunpakket worden dinsdag vrijgegeven. Maar de 108 biljoen yen is alvast alvast een pak meer dan de 60 biljoen die Abe's regerende liberaal-democratische partij vorige week had gevraagd. En in Japan, dat al jaren een rijke traditie heeft van stimuleringsplannen, gaat het om het duurste pakket ooit.

De steunmaatregelen moeten in een eerste fase jobverlies en faillissementen vermijden. De regering zet zich schrap voor een zware economische recessie, onder andere door het wegvallen van de export. De afzetmarkten in vooral Europa en de Verenigde Staten zitten potdicht omdat de epidemie daar nu op volle kracht woedt.