Jongeren eerst vaccineren blijkt gevaarlijk spel met virus

Om jongeren perspectief te geven wordt opgeroepen hen sneller te vaccineren of voor hen sneller te versoepelen. Maar dat staat haaks op de vaccinatiestrategie van de overheid. ‘Het vergroot het risico op een nieuwe virusopstoot’, zegt de viroloog Steven Van Gucht.

Onze vaccinatiestrategie is weer voer voor discussie. De chef van de kinderrechtenorganisatie Child Focus, Heidi De Pauw, en Sara Vercauteren van het pr-bedrijf Bepublic vragen, met ruggensteun van prominenten uit de sport, het bedrijfsleven en de culturele sector, eerst te versoepelen voor jongeren tussen 18 en 24 en hen ook als eersten te vaccineren. België telt ruim 660.000 jongeren tussen 20 en 24.

Zij willen jongeren eerst vaccineren nadat de oudsten, de kwetsbaarsten, het zorgpersoneel en de essentiële beroepen aan bod zijn gekomen. Nu komen jongeren in principe als laatsten aan bod, al ligt die volgorde nog niet helemaal vast.

Hoe begrijpelijk ook, de virologische realiteit maakt het lastig jongeren voorrang te geven. 'Het vergroot het risico op een nieuwe virusopstoot en een verlenging van de pandemie, omdat de druk op de ziekenhuizen langer dreigt te duren', stelt Sciensano-viroloog Steven Van Gucht.

'Op zich zijn er argumenten om het jonge en actieve deel van je bevolking eerst te vaccineren. We weten dat de tweede golf eind september opsteeg nadat er eerst een forse groei was onder jongeren. Hen vaccineren kan je interpreteren als de motor stilleggen. Alleen zijn daar in de praktijk meer risico's aan verbonden dan de keuze die gemaakt is: de oudsten en kwetsbaarsten eerst vaccineren.'

De bedoeling van die strategie is eerst het aantal sterfgevallen naar beneden te krijgen. Dat moet door de rusthuisbewoners - goed voor ruim de helft van alle covidoverlijdens - eerst te vaccineren. Daarna volgt opdracht nummer twee: het aantal hospitalisaties doen dalen. 'Keer op keer zien we hetzelfde gebeuren. Overal waar serieus versoepeld wordt, overstromen de ziekenhuizen na een paar weken', aldus Van Gucht.

Brede bevolking

Bij de start van de vaccinatie van de brede bevolking is het risicovol jongeren eerst te nemen. Want Covid-19 is meer dan een 'dikkemannen- en oudevrouwenziekte'. Tussen 18 en 24 januari waren een op de vijf opgenomen mensen tussen 20 en 60. Dat is geen cijfer waarmee je de zorg doet kapseizen, maar die situatie is ook te linken aan de lockdown. Putje zomer - toen de samenleving meer open stond - was ruim de helft van de opgenomen mensen tussen 20 en 60. Een groot deel van hen heeft onderliggende aandoeningen, maar zeker niet iedereen, en het wordt steeds duidelijker dat een omvangrijke groep kampt met de chronische gevolgen van een corona-infectie.

Er is nog een reden waarom eerst vaccineren en versoepelen voor de jongsten niet zomaar kan. We weten dat de vaccins goed beschermen tegen de ziekte, maar niet of ze de transmissie stoppen. 'De verwachting is dat gevaccineerde mensen wellicht minder besmettelijk zijn, maar het is allerminst zeker dat mensen volledig beschermd zijn tegen ziekte én tegen infectie', stelt Van Gucht.

