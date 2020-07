Justitie blokkeert strikte lockdown in Catalonië

Een rechter in Lleida steekt een stokje voor de plannen van de Catalaanse regering om een nieuwe lockdown in te voeren in een deel van de Catalaanse provincie.

De Catalaanse stad Lleida en zeven gemeenten in de buurt ontsnappen voorlopig aan een nieuwe, strikte lockdown. Justitie steekt daar een stokje voor.

Catalonië eist sinds een goede week weer de aandacht van de internationale gemeenschap op. Deze keer is het niet de strijd voor onafhankelijkheid die de regio in het noordoosten van het land in het middelpunt van de belangstelling plaats, maar de coronacrisis.

Amper twee weken nadat in Spanje de noodtoestand opgeheven was en de vierde economie van de eurozone langzaam maar zeker weer de weg gevonden had naar het 'nieuwe normaal', gingen in de Catalaanse provincie Lleida, zowat 150 kilometer van Barcelona, de alarmbellen opnieuw af. Het aantal besmettingen met Sars-CoV-2 schoot in enkele dagen weer flink omhoog nadat het longvirus beginnen te circuleren was in een resem bedrijven.

Strikte lockdown

De Catalaanse regering greep op 4 juli in. Ze verscherpte de maatregelen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus voor zowat 200.000 inwoners van het district El Segrià. Die maatregel gold ook voor de provinciehoofdstad Lleida. De inwoners van de getroffen gebieden mochten bijvoorbeeld hun gemeente niet meer uit.

Deze maatregelen zijn enkel mogelijk als de noodtoestand van kracht is. Elena García-Muñoz Alarcos Rechter in Lleida

Omdat de ingreep niet meteen het gewenste resultaat had, besliste de Catalaanse regering op 12 juli een stap verder te gaan. 'Vanaf middernacht is in de stad Lleida en zeven gemeenten van het district El Segrià weer een strikte lockdown van kracht', klonk het vanuit Barcelona.

De Catalaanse minister van Volksgezondheid Alba Vergès maakte duidelijk dat de zowat 200.000 bewoners van die gebieden opnieuw in hun kot moesten blijven. 'Enkel voor woon-werkverplaatsingen en de aankoop van essentiële producten mogen ze de deur uit.' Bars en restaurants kregen het bevel hun terrassen weer op te breken. 'Enkel afhaalservices zijn nog toegelaten', verduidelijkte Vergès.

Disproportioneel

Maar voor die plannen van de regering van premier Quim Torra stak een rechter in Lleida maandag een stokje. Elena García-Muñoz Alarcos weigerde groen licht te geven. 'Deze maatregelen zijn enkel mogelijk als de noodtoestand van kracht is', oordeelde ze. De invoering daarvan valt onder de bevoegdheid van de Spaanse en niet de Catalaanse regering.

Deze maatregelen zijn echt nodig. Anders hadden we ze niet genomen. Alba Vergès Catalaanse minister van Volksgezondheid

Volgens de rechter is de herinvoering van een strikte lockdown 'disproportioneel'. 'Het gaat om gecontroleerde uitbraken', meent ze. Ze wijst erop dat elf haarden zich in bedrijven situeren. 'Twee van die bedrijven bevinden zich zelfs in andere gemeenten dan die die onder de nieuwe lockdownplannen vallen.' Voorts weigert García-Muñoz Alarcos haar fiat te geven aan de strikte lockdown 'omdat die niet beperkt is in de tijd'.

De rechter wijst er ten slotte op dat de geplande maatregelen zo zwaar zijn dat ze opnieuw enorme sociale en economische gevolgen hebben. 'Het zou onaanvaardbaar zijn ze goed te keuren.'

Verboden terrein

De Catalaanse regering kan in beroep gaan tegen de uitspraak van de rechter in Lleida. Of ze dat doet, is nog niet duidelijk. 'We bekijken hoe we deze situatie juridisch oplossen', zei Alba Vergès op Catalunya Radio. 'Deze maatregelen zijn echt nodig. Anders hadden we ze niet genomen.' De Catalaanse minister van Volksgezondheid riep de zowat 200.000 inwoners van Lleida en omgeving op toch in hun kot te blijven, 'ongeacht de uitspraak van justitie'.