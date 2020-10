Justitie vernietigt nieuwe lockdown in Madrid

In de Spaanse hoofdstad Madrid was sinds eind vorige week een gedeeltelijke lockdown van kracht.

In Spanje heeft het Madrileense hooggerechtshof de nieuwe lockdown in de hoofdstad vernietigd. 'De maatregelen zijn een aantasting van de fundamentele rechten en vrijheden van de burgers', luidde het donderdag.

Het hooggerechtshof van Madrid oordeelde dat de Spaanse regering de hoofdstad niet opnieuw voor een deel op slot had mogen doen in de strijd tegen het coronavirus.

Bewegingsvrijheid

De hoogste rechtsinstantie van de regio boog zich op vraag van de Madrileense regering over de kwestie. Die conservatieve bestuursploeg was het helemaal niet eens met de beslissing van de Spaanse, linkse regering om de bewegingsvrijheid van de zowat 4,8 miljoen inwoners van Madrid en negen omliggende gemeenten in te perken.

We zullen de wettelijke beslissingen nemen die de volksgezondheid beschermen. De gezondheid van de burgers is onze topprioriteit. Salvador Illa Spaanse minister van Volksgezondheid

De maatregel was eind vorige week van kracht geworden. De burgers mochten hun gemeente sindsdien enkel nog om essentiële redenen verlaten: om te gaan werken, of naar de school of de dokter te gaan.

Aan de invoering van de nieuwe gedeeltelijke lockdown was al dagenlang gesteggel tussen het nationale en het regionale niveau voorafgegaan. Volgens de Spaanse regering drong een drastische ingreep zich op omdat het coronavirus zich in en om de hoofdstad als een lopend vuurtje bleef verspreiden. De regionale ploeg gaf tegengas uit vrees voor een wurging van de economie. Ze betwistte of het nationale niveau wel bevoegd was zo'n beslissing op te leggen.

Fundamentele rechten

Voor het hooggerechtshof van Madrid haalde de regioregering donderdag haar slag thuis. Dat vernietigde de nieuwe lockdown. 'De maatregelen zijn een aantasting van de fundamentele rechten en vrijheden van de burgers, omdat geen wettelijk mandaat bestaat om ze te ondersteunen', klonk het.

Het is uitkijken naar de reactie van de Spaanse regering. Die buigt zich donderdagnamiddag over het oordeel van justitie. Ze kan de vernietiging van de gedeeltelijke lockdown aanvechten.