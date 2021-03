Kan Overlegcomité straks versoepelen?

Snel zakkende sterfte onder de alleroudsten brengt het rijk der vrijheid dichterbij. Maar de ziekenhuiscijfers leren dat het te vroeg is om grote versoepelingen op de coronaregels toe te laten.

Donderdag 170 ziekenhuisopnames, woensdag 152, dinsdag 176 en maandag 107. De gevreesde nieuwe toeloop van coronapatiënten in de ziekenhuizen is uitgebleven. Het gemiddelde van 156 opnames per dag afgelopen week zal vrijdag alvast een grote zucht van opluchting zijn voor het Overlegcomité, de powwow van federale en regionale topministers over de coronaregels.

Vorige vrijdag blies het Overlegcomité een gepland pakketje versoepelingen rond meer toegestane activiteit in buitenlucht en fysiek onderwijs in allerijl af toen coronacommissaris Pedro Facon een nieuwe update gaf over de toestand in de ziekenhuizen: 204 op donderdag 25 februari.

Hoopvol lichtpunt

Meer dan een hoopvol lichtpunt is het niet. De ziekenhuizen besloten dan wel voorlopig geen extra coronabedden bij te creëren op de afdelingen intensieve zorg, de cijfers blijven - net als de besmettingen - op een hoog plateau schommelen. Er liggen nog altijd meer dan 1.900 coronapatiënten in het ziekenhuis, waarvan 426 op intensieve zorg.

De cijfers zijn - weliswaar licht - verder gestegen tegenover een week geleden. Er is niet zo heel veel nodig om het coronavirus weer zijn typische exponentiële kracht terug te geven: het aantal nieuwe gevallen en opnames blijven versnellen tot het helemaal uit de hand loopt en een run op het zorgsysteem volgt.

De grote winst voor het Overlegcomité is dat het niet zal moeten verstrengen. Daar werd vorige week nog voor gevreesd. De federale en regionale topministers kunnen nu toch kijken naar een klein pakket versoepelingen, ook al is er intern flink discussie of toch niet beter gewacht wordt tot april. Om eerst absoluut zeker te zijn dat we na versoepeling kunnen openblijven en de samenleving daarna stap voor stap verder open te draaien.

Het belangrijkste wat op tafel ligt, is om mensen buiten in groep toe te staan samen te komen met acht of zelfs tien, in plaats van vier vandaag. Het geeft tegelijk perspectief zonder dat er grote risico's zijn op snelle virusverspreiding. Viroloog Steven Van Gucht van het kenniscentrum Sciensano bundelde op de wekelijkse persconferentie over de pandemie nog eens de wetenschappelijke consensus over corona en activiteiten in de buitenlucht.

Superverspreiding

Het risico op besmetting is volgens Van Gucht niet nihil. Maar het is wel vele malen kleiner dan binnenskamers. Bovendien is het zo goed als uitgesloten dat sprake is van superverspreiding. Een van de typische effecten bij het coronavirus is dat één persoon vaak goed is voor een cluster van besmettingen. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat mogelijk 10 procent van de besmette personen goed is voor 80 procent van de nieuwe besmettingen.

Er is nog een groot lichtpunt in de coronacijfers. De sterfte en ziekenhuisopnames van rusthuisbewoners zakt snel door de vaccinatiecampagne. Het aantal overleden rusthuisbewoners is in een week gezakt van 104 naar 36. In de ziekenhuisopnames maken ze nog minder dan 4 procent uit van het totaal, terwijl dat ooit 20 procent was.

Intussen zijn bijna alle rusthuisbewoners gevaccineerd. Helaas betekent dat nog niet dat het rijk der vrijheid aangebroken is. Bijna een op de vier 85-plussers heeft al twee vaccindosissen gekregen. Bij mensen tussen 75 en 85 gaat dat om bijna 6 procent, en bij mensen tussen 65 en 74 jaar 2 procent.

Het sterftecijfer stabiliseerde afgelopen week op gemiddeld 26 per dag. De sterfte onder 85-plussers is in een week gedaald van 105 naar 65. Maar daartegenover staat een stabilisatie van de overlijdens bij mensen jonger dan 85 jaar - van 106 naar 107. Het geeft aan hoe belangrijk het blijft viruscirculatie tot nader order aan de ketting te houden.

Half miljoen spuitjes

Opmerkelijk is ook dat het aantal opnames betrekkelijk hoog blijft ondanks intussen een half miljoen toegediende spuitjes. Een mogelijke verklaring is de verder oprukkende Britse variant - volgens Van Gucht op de persconferentie intussen goed voor 51 procent van de nieuwe gevallen. Die variant is flink besmettelijker - volgens studies vermoedelijk 50 procent. Het betekent dat als bij de klassieke variant één patiënt een nieuw slachtoffer aansteekt, dat bij de Britse variant één op anderhalf is. Daarmee krijgt de epidemie opnieuw voldoende kracht om een exponentiële opmars te beginnen - zonder tegenmaatregelen zoals bij ons momenteel tenminste.