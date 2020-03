Kan u nog naar Italië reizen?

Ondanks de draconische maatregelen in Italië is de luchthaven Malpensa in Milaan, het meest getroffen door de coronacrisis, nog altijd open.

Italië leeft tot 3 april onder een stolp. Dat betekent niet dat niemand het land nog in en uit kan, al is het zelfs voor de Italianen onduidelijk wat wel en niet toegelaten is.

De luchthavens en treinstations zijn in principe open, al worden toeristen bij binnenkomst per direct teruggestuurd. Zakenlui mogen wel binnen, met een certificaat van hun werkgever dat hun professionele aanwezigheid nodig is. Uitzonderingen worden gemaakt voor medische en dringende redenen.

Wie het land binnenkomt, moet eerst door een koortsscanner en moet bij de lokale autoriteiten een verklaring op eer afleggen. Italianen mogen naar huis terugkeren, op voorwaarde dat ze twee weken in quarantaine gaan.

Praktische obstakels

Dinsdag landden en vertrokken vanuit Italië nog altijd vluchten naar bestemmingen binnen en buiten Europa. Al zetten steeds meer landen er het blok op. België heeft dat op dit moment niet beslist. De ene luchtvaartmaatschappij na de andere schort alle vluchten van en naar Italië op. Brussels Airlines had dinsdag nog één vlucht naar en van Rome.

Ook doorreizen in Italië is allerminst evident. De treinen rijden, net als de metro in de grote steden en de bussen. Maar opnieuw gelden beperkingen voor wie zich verplaatst. De regio Lombardije met hoofdstad Milaan is ook van plan het openbaar vervoer, winkels en kantoren te sluiten.

Vertrek uit Italië met het vliegtuig is nog altijd toegelaten. Belgische toeristen mogen het land verlaten. Buitenlandse Zaken raadt wel aan eerst contact op te nemen met de lokale autoriteiten in Italië. 'Want er kunnen praktische obstakels opduiken', luidt het. Het is stilaan een uitdaging nog beschikbare vluchten te vinden.

Het internationaal treinverkeer komt ook tot stilstand. De treinen tussen Parijs en Venetië zijn opgeschort tot 3 april, net als die tussen Marseille en Milaan.

Skiërs

Roadblocks aan de grenzen zijn er niet echt. Italianen gingen maandag nog altijd shoppen over de grens met Slovenië, al sloot dat dinsdag zijn grens. Ook Oostenrijk heeft dat eerder al gedaan.

Busmaatschappijen uit België gingen dinsdag nog de laatste toeristen uit de skigebieden halen. Het is onduidelijk of ze bij terugkeer getest worden of in quarantaine moeten. De regel is dat mensen pas getest worden als ze duidelijke ziektesymptomen vertonen.

Negatief reisadvies

Het internationaal transport staat niet on hold. De beperkingen zijn niet van toepassing op het goederenvervoer van en naar Italië. Chauffeurs moeten bij controle via hun vrachtbrief aantonen dat ze om professionele redenen in Italië moeten zijn.