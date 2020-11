Kandidaat-vluchtelingen kunnen asielaanvraag opnieuw fysiek indienen

Door een recente veroordeling schrapt het Belgische asielloket een online aanmeldingssysteem, waardoor mensen vaak lang moesten wachten voor ze een plek in de opvang van de overheid kregen.

Asielzoekers kunnen opnieuw elke weekdag fysiek hun aanvraag tot erkenning als vluchteling indienen aan het Klein Kasteeltje in Brussel. Die beslissing van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V) is het gevolg van een veroordeling op 7 oktober van de Belgische staat door de rechter.

Die eiste dat mensen meteen een plaats in de opvang zouden krijgen zodra ze zich aanmelden in het online registratiesysteem. Dat kwam er door de coronacrisis, maar leidde ertoe dat heel wat mensen weken en soms zelfs maanden moesten wachten op een afspraak en dus plek in de opvang.

Opvangwet

Een tiental vluchtelingenorganisaties trok naar de rechter omdat de praktijk strijdig zou zijn met de opvangwet. Die stelt dat mensen opvang moeten krijgen zodra ze zich kenbaar maken als kandidaat-vluchteling via een asielaanvraag. De rechter volgde die redenering en gaf de staat 30 dagen om een oplossing te vinden, op straffe van een dwangsom van 2.500 euro per dag vertraging met een maximum van 100.000 euro.

Afgelopen vrijdag was er een succesvolle testdag met fysiek aanmelden, meldt Mahdi. 'We moeten vermijden dat lange wachtrijen ontstaan van mensen die geen afstand houden. Daarom krijgen mensen een ticket als ze 's ochtends toekomen met het uur waarop ze die dag moeten terugkomen, mondmaskers zijn verplicht in de wachtrij en binnen, in de kantoren is overal plexiglas en de tolken werken via telefoon of videoconferentie.'

Het belangrijkste is dat iedereen die zich aanmeldt ook bed, bad en brood in de opvang krijgt, aldus Mahdi. 'De capaciteit is vergroot. Deze regering gaat voor veel kortere procedures, mensen meteen opvangen, meteen ondervragen en meteen zien of mensen hier mogen blijven of niet.'

Al geeft de staatssecretaris ook toe dat de asielstroom door de coronacrisis fel verminderd is omdat veel grenzen dicht zijn. 'Er zijn veel minder asielaanvragen. Het voordeel daarvan is dat een grote stapel dossiers die nog wachtte op verwerking, ingehaald is.'

'Aangepast systeem'