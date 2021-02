Kappers open op 13 februari, andere contactberoepen op 1 maart

Het overlegcomité tussen de federale en regionale topministers zit nog altijd bijeen over de gezondheidssituatie. Maar volgens onze informatie is al beslist dat kapsalons mogen openen vanaf zaterdag 13 februari, net als dierenparken. Campings en vakantieparken mogen al op 8 februari openen, een week voor de start van de krokusvakantie.

De kappers mogen dus zoals verwacht de dag voor Valentijn heropenen. Het plan zou wel verlaten zijn om voor elke knipbeurt verplicht een limiet van een half uur op te leggen. De sector had erover geklaagd dat dergelijke tijdsdruk onwerkbaar is. Bij de herstart moeten de kapperszaken zich aan bijzonder strenge regels houden.

Strenge kamp

De discussie ging vooral over de vraag of het bij de kappers zou blijven. Het strenge kamp in het overlegcomité haalde het. Andere contactberoepen zoals masseurs en schoonheidssalons mogen pas op 1 maart openen.