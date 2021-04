Kentering in stijging besmettingen

Met 6.279 vastgestelde besmettingen op 22 maart lijkt een nieuwe coronapiek bereikt. De toestand op intensieve zorgen blijft verontrustend.

De voorbije week waren er gemiddeld 4.814 nieuwe besmettingen per dag. Dat is nog altijd een stijging vergeleken met de week ervoor. Maar het goede nieuws is dat de pandemie de voorbije dagen aan kracht verloor, aldus viroloog Steven Van Gucht van het federale kenniscentrum Sciensano. Sinds de vastgestelde piek op 22 maart is het aantal dagelijkse nieuwe besmettingen opnieuw onder 6.000 gezakt. 'We lijken een nieuw kantelpunt bereikt te hebben', zei Van Gucht.

Nog stijging in ziekenhuizen

De ingezette daling van de besmettingen laat zich nog niet voelen in de ziekenhuizen. Daar is de verwachting dat de stijging zich doorzet. 'Maar ook hier is een lichte vertraging te zien.' Het gemiddelde aantal dagelijkse opnames is de voorbije week voort gestegen tot 262, met pieken tot boven 300. Donderdag waren het er nog 290.

Er liggen nu 2.958 mensen in een ziekenhuisbed, waarvan 790 op intensieve. Dat zijn nog altijd forse stijgingen. Van Gucht: 'De bezetting op intensieve zorg zal weldra de kaap van 800 en mogelijk 900 bedden overstijgen. Verschillende ziekenhuizen moeten patiënten doorverwijzen. De situatie is daar zwaar.'

'Het is ons gedrag van vandaag dat bepaalt hoe snel die belasting zal afnemen in de loop van april. Met de huidige maatregelen hebben we een grote impact op de staart van de derde golf. Een staart die mogelijk heel lang en zwaar kan zijn. Tegen mei kan het aantal patiënten zakken onder 300. Maar dat hangt af van ons gedrag. Want als we ons niet aan de regels houden, kan de pandemie zich stabiliseren op een erg hoog plateau.'

Ondanks de druk op het zorgsysteem stabiliseert het aantal sterfgevallen op 27 per dag. Dat is uiteraard een gevolg van de vaccinatiecampagne in de rusthuizen. Daar zijn er nog gemiddeld 2 besmettingen per 1.000 inwoners - uitbraken zijn er niet meer. Rusthuisbewoners zijn nog goed voor minder dan 2 procent van de opnames. Dat was bij de start van vaccinatie nog 20 procent. Het aantal overlijdens van rusthuisbewoners is gedaald van 19 naar 13 per week.

Jongere mensen in ziekenhuis

Nog een gevolg van de vaccinatiecampagne bij de ouderen is dat de leeftijd van coronapatiënten in de ziekenhuizen daalt. De helft van de patiënten is nu jonger dan 66. Die mediaanleeftijd is 11 jaar jonger geworden. Ook heel wat veertigers en vijftigers belanden op intensieve.

Het aantal opgenomen patiënten dat overlijdt is gedaald van 21 tot 14 procent. De betere overlevingskans is een gevolg van het feit dat patiënten jonger zijn geworden - met minder extra aandoeningen - en betere behandelingen.

Toch is de druk op intensieve zorg relatief bekeken groter dan bij vorige pieken. Het aantal besmettingen dat tot opname leidt, blijft stabiel op 5 tot 6 procent. Maar de doorstroming van patiënten gebeurt binnen de week en vaak zelfs de dag na opname in het ziekenhuis.