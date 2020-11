'Kleine lichtpuntjes in coronastatistieken'

Na een record van bijna 22.000 bevestigde gevallen op 27 oktober lijkt de piek in het aantal besmettingen toch in zicht te komen. Gemiddeld waren er de afgelopen week 15.582 besmettingen per dag, een minder grote stijging dan de voorbije weken, ook na een correctie voor de nieuwe manier van testen. In het Brussels Gewest, Waals- en Vlaams-Brabant is er voor het eerst zelfs sprake van een kleine daling van het aantal nieuwe gevallen. Minder gunstig is wel dat de mensen die besmet raken gemiddeld ouder zijn. De helft is nu ouder dan 43. Het aantal nieuwe besmettingen groeit nu het snelst bij de 80-plussers, met een verdubbeling om de elf dagen.