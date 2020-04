Koken met solidariteit

Ook al beleven ze zelf een crisis, toch zamelt een groep restaurants chefs, giften en geld in om gratis maaltijden te koken voor de zorgsector. De vrijgevigheid voor Feed The Nurses blijkt groot.

In de inkomhal staan bakken vol courgettesoep. Binnen, op tafels die in normale tijden piekfijn gedekt zijn, liggen fabriekshoeveelheden pasta en rijst. En in alle drukte is een potje chocomousse gesneuveld.

Het zijn bijzondere dagen voor Annelies Tersago en Nils Proost, het koppel achter restaurant Petit Cuistot in het centrum van Lier. In plaats van gastronomische gerechten als asperges met gepekelde eidooier, lavas en mierikswortel kookt chef Proost nu huiselijke kost, van blinde vinken tot spaghetti. En in plaats van gasten ontvangt Annelies vooral voorraden van leveranciers en sympathisanten. Straks komt een vriendin zelfgebakken koekjes brengen.

Mijn schoonzus is spoedverpleegster. Ze vertelde onlangs dat ook hun refter gesloten werd. Dat was voor mij een eurekamoment. Nils Proost Uitbater restaurant Petit Cuistot

Ook hun twee jonge zoontjes hebben een stukje van het restaurant ingepalmd. Zij wisselen af tussen het tuinterras en een laptop op een stapel lege groentekratten, waarop ze graag filmpjes van Michael Jackson becommentariëren.

Sinds de week van 16 maart, twee dagen nadat de coronacrisis alle Belgische restaurants tot sluiting heeft gedwongen, levert Petit Cuistot vier keer per week gerechten aan het Heilig Hartziekenhuis in Lier, vlak bij het restaurant. In elke levering zitten zo’n 100 maaltijden. ‘De zus van Annelies is spoedverpleegster in het Heilig Hart’, zegt de chef. ‘Ze vertelde dat weekend dat ook hun refter gesloten werd. Dat was voor mij een eurekamoment. ‘Ik voelde dat ik, zolang de crisis duurt, voor het verzorgend personeel wilde koken. Ze zijn de soldaten in deze strijd en wij moeten hen verzorgen.’



Donaties van alle kanten

En dus belde Proost zijn leveranciers en postte hij zijn plannen op Facebook. Een uur later kwam de solidariteit al op gang. ‘We kregen van alle kanten donaties. En er waren onmiddellijk chefs die wilden meedoen en in hun eigen buurt voor zorgverleners gingen koken.’ Toen zijn marketingbureau Omnia Management twee dagen later - gratis - een website maakte, kreeg het initiatief van Nils Proost snel navolging in heel Vlaanderen. Op de site Feed The Nurses staan al twintig deelnemende restaurants, van De Wingerd in Vorselaar tot Zoen in Antwerpen.

Veel van die restaurants hebben op hun buurt een netwerk van lokale leveranciers en vrijwilligers rond zich verzameld. Zo zorgt Bruno Timperman van bistro Bruut in Brugge samen met een zestal medestanders voor ruim 250 maaltijden per dag. Die verdelen ze aan twee Brugse ziekenhuizen, maar ook aan zorgcentra en de brandweer. ‘In een Excel-bestand houden we bij welke producten we ontvangen. We spreken af wat iedereen maakt, verdelen de voorraad en gaan aan de slag. Een collega met een koelwagen regelt het transport.’



In Hasselt gaat het er op een soortgelijke manier aan toe. Ruud Robeyns, de zaakvoerder van een lunchroom in Wellen, kookt samen met de bevriende chef Jan Wouters van de 6Zinnen in Hasselt voor het Virga Jesse-ziekenhuis. ‘We hebben een WhatsApp-groepje van Hasseltse chefs waarin we onze voorraad beheren en afspraken maken.’

Veel chefs zijn in het normale leven al doeners en snelle beslissers. ‘Maar wat ik de voorbije drie weken geleerd heb, is dat een crisis ons allemaal nog veel sneller doet schakelen,’ zegt Nils Proost. ‘Er is veel goesting om iets bij te dragen.’



75 kilo aardappelen

Bij de milde schenkers aan Feed The Nurses zitten soms multinationals, zoals Unilever, maar meestal blijken het lokale leveranciers te zijn. ‘Ik heb giften gekregen van klanten, van mijn buurtslager en van de bakker’, zegt Proost. ‘Zoals mensen door de quarantaine hun eigen buurt herontdekken, zo blijken we nu ook de waarde van onze lokale economie meer te appreciëren.

Tegelijk is zo’n gift voor sommige leveranciers ook een manier om iets nuttigs te doen met voorraden die ze anders moeilijk kwijt kunnen. We hebben bijvoorbeeld 75 kilo aardappelen gekregen - een groot deel van de aardappeloogst dreigt toch verloren te gaan.’



Je zou bijna vergeten dat ook de horeca zelf wat solidariteit kan gebruiken. De gedwongen sluiting dreigt de sector met veel faillissementen op te zadelen. En omdat leveranciers er alle belang bij hebben dat hun klanten de storm overleven, geven ze blijk van zelden geziene vrijgevigheid. Zo heeft Resengo, het grootste online reservatieplatform van België, gratis software ter beschikking gesteld waarmee restaurants die met takeawaygerechten beginnen hun bestellingen kunnen opvolgen. Resengo rekent ook geen administratie- of transactiekosten aan voor de verkoop van waardebonnen waarmee restaurants nu wat cash proberen binnen te halen, zegt CEO Dirk Gypen.



Waardebonnen

Sinds vorige week is het idee om met waardebonnen cash binnen te halen grootschalig uitgerold. De drie Belgische horecafederaties lanceerden toen met een groep grote leveranciers, van Nestlé tot de Unie van Belgische Brouwers, het platform #horecacomeback. Ook hier is snel geschakeld. In minder dan een week hebben 4.000 horecazaken zich aangesloten bij het platform en werden voor 170.000 euro waardebonnen verkocht.



‘Leveranciers kunnen zelf waardebonnen kopen om de horeca aan cash te helpen,’ zegt Eva Lefevere van Coca-Cola. ‘Daarnaast financieren ze ook een garantiefonds, zodat klanten die een bon gekocht hebben die toch nog kunnen gebruiken wanneer een horecazaak ondertussen failliet zou gaan.’

Ook An Penxten en Jan Menten, het koppel achter het sterrenrestaurant De Mijlpaal in Tongeren, hebben zich op het platform ingeschreven. ‘We zijn solidair met de zorgsector en we hebben ons aangesloten bij Feed The Nurses,’ zegt Penxten. ‘Maar we hopen ook zelf wat solidariteit te krijgen via het horecaplatform. Want we gaan het allemaal nodig hebben.’