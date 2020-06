Lagardère (taxfreeshops) schrapt 180 jobs in Zaventem en Charleroi

De groep Lagardère Travel Retail, die in ons land een dertigtal winkels uitbaat waarvan 25 taxfreeshops op Brussels Airport en twee op de luchthaven van Charleroi, schrapt 180 van de 55O jobs.

Dat heeft de directie volgens vakbondssecretaris Renzo Guerriti (BBTK) maandag bekendgemaakt op een ondernemingsraad. Het is nog onduidelijk in welke winkels er jobs zullen sneuvelen.

'De beslissing is het gevolg van de drastische terugval van het aantal reizigers op beide luchthavens door de coronacrisis. Het bedrijf verwacht dat pas tegen 2024 de situatie weer volledig genormaliseerd zal zijn', aldus Guerriti. De in de wet-Renault voorziene onderhandelingen over het collectief ontslag gaan van start op maandag 15 juni.