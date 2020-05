Landen uit de lockdown: een overzicht

De strenge maatregelen om het coronavirus in te dijken worden stilaan weer versoepeld. Hier geven we u een overzicht van wat welk land doet.

Midden maart haalden veel landen de loopbrug op en legden overheden het openbare leven stil. Grenzen en winkelrolluiken gingen dicht, snelwegen liepen leeg, bedrijven moesten toe. Mee dankzij de draconische maatregelen is het coronavirus in de meeste landen over de eerste piek. De dodelijke cyclus van het coronavirus lijkt voorlopig doorbroken: minder besmettingen, minder druk op de ziekenhuizen, minder doden.

En dus halen overheden landen stilaan weer van de ketting. Om een tweede piek in besmettingen te vermijden, gebeurt die versoepeling stapsgewijs. De maat wordt aangegeven door een tijdelijke dirigent, vaak een groep van medische en economische experts. In België is dat de tienkoppige GEES.

Eigen tempo

Niet elk land is op hetzelfde moment of even hard geraakt. Elke nationale overheid bepaalt het eigen tempo om maatregelen weer te lossen. Zo zijn de scholen in Nederland al op 11 mei geopend, in België is het een week later, op 18 mei. In het hard getroffen Spanje gaan de terrassen van cafés en restaurants in de helft van het land weer open, in Zweden zijn die zelfs nooit gesloten, zo stelde De Tijd in deze reportage zelf vast.

Schermvullende weergave

De grafiek hierboven toont hoe hard een land op slot gaat en weer opent. Hoe donkerder het rood, hoe strenger de tijdelijke regels. Oxford University heeft de graadmeter - de 'stringency index' of striktheidsindex - ontwikkeld op basis van wat overheden officieel hebben afgekondigd om het virus in te dammen. De onderzoekers kijken naar maatregelen als het sluiten van scholen en bedrijven, of mensen nog de baan op mogen, welke winkels open mogen blijven...

In elk van die categorieën kijken de onderzoekers naar de mate waarin landen de maatregelen hebben doorgevoerd. Hoe strikter de maatregel, hoe hoger de score. Op basis van de scores wordt de ‘stringency index’ berekend. Per land controleren de onderzoekers twee keer per week of de tijdelijke regels zijn aangepast.