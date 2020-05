Leiders met populistische trekken bieden corona voedingsbodem

Nergens ter wereld zijn zoveel coronabesmettingen vastgesteld als in de Verenigde Staten, Rusland, Brazilië en het Verenigd Koninkrijk. De grillige aanpak van hun naar populisme neigende leiders is daar niet vreemd aan.

In de ranking van landen die het zwaarst getroffen worden door corona blijven de Verenigde Staten veruit koploper, met meer dan 1,5 miljoen vastgestelde besmettingen op een totaal van 4,8 miljoen wereldwijd en ruim 90.000 van de meer dan 319.000 sterfgevallen wereldwijd.

Wekenlang eisten Italië en Spanje, de oorspronkelijke frontlinies in Europa, een prominente rol op in de rangschikking van landen met de meeste geregistreerde coronagevallen. Maar zij zijn, na zware lockdowns, voorbijgesneld door het Verenigd Koninkrijk, Rusland en Brazilië.

Populistische trom

De opmars van het Latijns-Amerikaanse land is spectaculair. In geen tijd groeide de negende economie ter wereld uit tot het nieuwe epicentrum van de coronastrijd. Met meer dan 255.000 bevestigde besmettingen drong het dinsdag de top 3 binnen, na de VS en Rusland, dat zowat 300.000 gevallen telt. Het Verenigd Koninkrijk valt net naast het podium.

De vier politici hielden zich lang Oost-Indisch doof voor het advies van gezondheidsexperts.

Samen zijn die vier landen goed voor bijna 43 procent van de wereldwijde geregistreerde gevallen en ruim 45 procent van de overlijdens. Meteen rijst de vraag of het toeval is dat juist landen geleid door politici die graag de populistische trom roeren zo hard in de klappen delen.

Donald Trump, Vladimir Poetin, Jair Bolsonaro en Boris Johnson mogen elk hun eigen karakteristieke stijl hebben, sinds de uitbraak van de coronapandemie vallen punten van gelijkenis te vinden tussen de Amerikaanse, Russische en Braziliaanse president en de Britse premier.

Imago

Van meet af aan loochenden ze de ernst van de situatie. Tot vandaag houdt Bolsonaro vol dat het coronavirus niet meer is dan een 'griepje', terwijl de ziekenhuizen in zijn land de toevloed aan Covid-19-patiënten niet meer aankunnen en massagraven opduiken om de vele slachtoffers een laatste rustplaats te bieden.

43 procent wereldwijd geregistreerde besmettingen Samen zijn de VS, Rusland, Brazilië en het Verenigd Koninkrijk goed voor bijna 43 procent van de wereldwijde gevallen en ruim 45 procent van de overlijdens.

Is het omdat het niet strookt met hun imago van stoere, sterke man? Of wanen ze zich immuun voor ontij? De vier politici hebben nog wat gemeen: ze hielden zich lang Oost-Indisch doof voor het advies van gezondheidsexperts om, tot lering van de bevolking, elementaire beschermingsregels in acht te nemen.

Wekenlang gingen beelden de wereld rond van een vrolijk handen schuddende Trump, Poetin en Johnson. Mondmaskers zijn aan hen evenmin besteed. Zelfs niet toen het virus na besmettingen in hun entourage in hun ambtswoningen rondwaarde. Dat gedrag brak vooral Johnson zuur op. Hij belandde door het longvirus op intensieve zorg.

Politieke prijs

Bolsonaro toont zich de hardnekkigste corona-ontkenner. Knuffelend trekt hij door menigtes. Net als Trump zet de Braziliaan zijn medestanders aan tot verzet tegen de quarantainemaatregelen die deelstaatgouverneurs afgekondigd hebben. 'De economie primeert op de volksgezondheid', luidt het discours, ook al tonen de cijfers aan dat bij een te snelle versoepeling een nieuwe opstoot dreigt.