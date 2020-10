Leuvenaars tonen potentieel van Japans griepmedicijn in strijd tegen Covid-19

Uit onderzoek met hamsters in een Leuvens labo blijkt dat het Japanse griepmedicijn favipiravir potentieel biedt als virusremmer voor Covid-19.

Het middel kan vooral nuttig zijn om een beginnende infectie de kop in te drukken, en niet zozeer om zware gevallen in ziekenhuizen te behandelen.

‘Je kan het bijvoorbeeld gebruiken vlak nadat iemand in contact is geweest met een besmette persoon. Of je kan het voor een korte periode preventief toedienen tijdens een virusuitbraak in woon-zorgcentra. Je zal er de besmetting misschien niet mee verhinderen, maar wel temperen, waardoor de behandelde persoon ook minder besmettelijk is’, zegt Leen Delang.

Delang is professor aan het Rega Instituut in Leuven en leidde het onderzoek waarvan de resultaten verschijnen in het Amerikaanse tijdschrift Proceedings of the National Academy of Sciences.

In de studie kregen hamsters gedurende vier of vijf dagen favipiravir toegediend, waarna ze besmet werden via de neus of in een kooi werden samengezet met een besmette soortgenoot. Na vier dagen bleek dat geen of amper actief virus in de hamsterlongen zat.

Fujifilm

Het middel werd ontwikkeld door het Japanse concern Fujifilm. Dat lanceerde het in 2014 onder de merknaam Avigan op de Japanse markt als behandeling tegen griep. Eerder werd het ook al getest in de strijd tegen het ebolavirus. Het is in pilvorm - eenvoudig toe te dienen dus - en het is goedkoop omdat het patent is verlopen. Fujifilm verhoogt de productievolumes, terwijl elders generische spelers de productie opstarten.

Het medicijn gaat al enkele maanden over de lippen als wapen in de strijd tegen het coronavirus. In Japan diende Fujifilm op basis van een studie op 156 patiënten al een goedkeuringsdossier in als Covid-19-virusremmer. Ook in ons land is het gekend bij Sciensano, al raadt die nog af het te gebruiken wegens een gebrek aan bewijzen over de werking ervan bij mensen.

‘Er zijn al kleinschalige studies gedaan. Die wijzen in de goede richting, maar sluitend bewijs is er nog niet. Met onze hamsterstudie maken we duidelijk dat het de moeite is grote en degelijke studies met een placebogroep te doen’, zegt Delang. Zo’n studies zitten in een opstartfase, onder meer in de VS, waar gekeken wordt naar het preventieve gebruik ervan in woon-zorgcentra.

Hoge dosis nodig

Delang en co. toonden aan dat het middel bij hamsters pas werkt bij een hoge dosis, wat vragen oproept over eventuele bijwerkingen. ‘Bij hamsters waren er zo goed als geen bijwerkingen. Bovendien werd het al eerder in hoge dosissen voorgeschreven bij ebolapatiënten. Er werd toen geen toxiciteit vastgesteld’, zegt Delang. Het medicijn is wel afgeraden voor zwangere vrouwen.

Het medicijn is geen wondermiddel. Je kan ook geen superkrachten verwachten van een medicijn dat voor een ander virus is geoptimaliseerd. Leen Delang Rega Instituut Leuven

Volgens Delang is het griepmedicijn ondanks de hoopgevende resultaten geen ‘wondermiddel’. ‘Het zal niet voor iedereen werken. Je kan ook geen superkrachten verwachten van een medicijn dat voor een ander virus is geoptimaliseerd.’

In afwachting van krachtigere medicijnen kan favipiravir het wapenarsenaal wel uitbreiden. Daarin zitten al remdesivir - een mislukt ebolamedicijn van Gilead - en dexamethasone, een oude ontstekingsremmer.