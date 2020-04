Leuvense minicomputer past op de winkel na de lockdown

De Leuvense start-up Edgise heeft een klein toestel ontwikkeld dat bijhoudt hoeveel mensen zich in een ruimte bevinden en dat zelfs kan zien of ze een mondmasker dragen.

Mogelijk wordt het vandaag iets duidelijker hoe het leven voor winkels en andere openbare plaatsen er na de lockdown zal uitzien, als de Nationale Veiligheidsraad zijn nieuwe exitmaatregelen voorstelt. De kans is in elk geval reëel dat er nog een hele tijd een limiet zal zijn op het aantal mensen dat zich samen in een ruimte mag bevinden.

Het bedrijfje Edgise ontwikkelde een kleine computer die daarbij kan helpen. Het toestel bevat een cameraatje en een chip met een AI-algoritme (artificiële intelligentie) om mensen te herkennen. Hang je een toestel aan de ingang van een gebouw en een aan de uitgang, dan geeft het perfect aan hoeveel mensen er op elk moment binnen zijn.

Deel van Leuvense techcluster Edgise werd in september vorig jaar opgericht door Nick Destrycker en bouwt AI-oplossingen die in de ‘edge’ draaien. Dat betekent dat er geen verbinding wordt gemaakt met een server in de cloud, maar dat alle berekeningen lokaal (aan de ‘rand’ van het netwerk) gebeuren. Edgise maakt deel uit van de Leuvense Raccoons Group, een koepel van zeven techstart-ups die actief zijn in vernieuwende technologie zoals chatbots, blockchain en quantumcomputing. Raccoons, dat in 2018 een omzet draaide van 1,5 miljoen euro, maakt deel uit van de Antwerpse IT-groep Cronos.

Zo’n telling kun je ook met een eenvoudige sensor doen, maar de makers zien meerdere redenen waarom hun technologie voor veel partijen interessant kan zijn. De minicomputer is klaar voor gebruik in elke ruimte. Er hoeven dus geen speciale toegangspoortjes geïnstalleerd te worden.

Auto's tellen

Bovendien maakt de ingebouwde AI het mogelijk om ook andere toepassingen te programmeren. ‘Met een eenvoudige update kun je hem evengoed gebruiken om de auto’s in een straat te tellen, om mensen met en zonder mondmasker te herkennen, of om te checken of mensen genoeg afstand houden’, zegt Sam Sterckval, de managing partner van Edgise.

Jan Vanalphen van Raccoons Group, waar Edgise deel van uitmaakt, zegt dat het toestel ook kan helpen bij een datagedreven beleid. ‘Uitbaters van winkels, musea of andere plaatsen kunnen er bepaalde inzichten mee opbouwen, zoals op welke tijdstippen er meer of minder bezoekers opdagen. En in tegenstelling tot oplossingen die de smartphone tracken, gebeurt dat volledig anoniem, zonder persoonlijke data bij te houden.’

Kustgemeentes

Edgise zegt al in gesprek te zijn met retailers en enkele gemeenten en politiezones. ‘Er is onder meer interesse van enkele kustgemeentes die willen anticiperen op de toevloed aan toeristen deze zomer.’