Lissabon gaat deels weer in lockdown

In Portugal geldt vanaf 1 juli weer een strikte lockdown in een twintigtal wijken rond de hoofdstad Lissabon. Door feestende jongeren schieten de coronabesmettingen er weer omhoog.

Als mensen de adviezen van de overheid en gezondheidsexperts over het eerbiedigen van basishygiëneregels en social distancing in de wind slaan, kan het coronavirus snel weer oprukken in de samenleving. Dat ondervindt Portugal dezer dagen.

Het Zuid-Europese land reed de afgelopen maanden een behoorlijk goed parcours in de strijd tegen de longziekte. Het land telt 40.415 geregistreerde besmettingen en 1.549 mensen bezweken er aan Covid-19. Door de gunstige evolutie van de coronacurves begon Portugal de lockdown vanaf 4 mei te versoepelen.

Armere buitenwijken

Die herwonnen vrijheid leidt sinds begin deze maand evenwel tot flink meer gevallen. Dagelijks dikt het aantal besmettingen met 300 tot 400 eenheden aan. Vooral in armere buitenwijken van Lissabon en in industriële hubs is sprake van opflakkeringen.

Beelden van overvolle treinen en bussen op de lijnen naar Lissabon deden alarmbellen afgaan. Net als foto's en video's van jongeren die uit de bol gaan op feestjes.

Om de coronaopstoot onder controle te krijgen, kondigde premier António Costa donderdagavond een nieuwe lockdown aan. 'Vanaf 1 juli mogen inwoners van 19 buitenwijken van Lissabon alleen nog hun huis verlaten voor de aankoop van essentiële producten als voedsel en geneesmiddelen en om naar hun werk te gaan.'

Hun sociale bubbel blijft tot nader order tot vijf mensen beperkt. Ter vergelijking: in de rest van Lissabon zijn dat tien mensen en in de rest van het land mogen mensen wekelijks met twintig anderen nauwer contact hebben.

Thuisblijven

De maatregel in de buitenwijken van de hoofdstad is al zeker tot 14 juli van kracht. Maar de regering sluit een verlenging niet uit als de coronacijfers zorgwekkend blijven. 'We krijgen deze pandemie alleen onder controle als we zoveel mogelijk thuisblijven, overal fysiek afstand bewaren en ons houden aan de beschermings- en hygiëneregels', peperde Costa de bevolking in.

Portugal is niet het eerste Europese land dat naar een lokale lockdown grijpt om coronaopflakkeringen onder controle te krijgen. Eerder deze week voerde de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen weer beperkende maatregelen in voor de districten Gütersloh en Warendorf nadat in een vleesfabriek in de buurt meer dan 1.500 medewerkers besmet waren gebleken met het longvirus.

Donderdag uitte de directeur Europa van de Wereldgezondheidsorganisatie, Hans Kluge, nog zijn bezorgdheid over de opstoten in de regio. 'Als die opflakkeringen niet doeltreffend aangepakt worden, dreigen gezondheidssystemen in Europa opnieuw te kapseizen', klonk het.

TUI annuleert vluchten Touroperator TUI annuleert de reizen naar Lissabon die de komende twee weken gepland waren, nu delen van de Portugese hoofdstad opnieuw in lockdown worden geplaatst. Het centrum van Lissabon valt niet onder de maatregel, maar TUI neemt liever het zekere voor het onzekere. 'We kunnen ons voorstellen dat reizigers niet veel zin meer hebben om de komende dagen naar Lissabon te vertrekken', zegt TUI-woordvoerder Piet Demeyere. 'De situatie is ook niet duidelijk genoeg, waardoor we hen liever een alternatief aanbieden of de kans geven hun reis te annuleren.' Negenendertig mensen hadden bij TUI geboekt om tussen nu en 14 juli naar de Portugese hoofdstad te reizen. Wat nadien zal gebeuren, hangt af van de toestand ter plaatse.