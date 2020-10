Lockdown is niet langer een taboewoord

Om het stijgend aantal besmettingen tegen te gaan worden de coronaprotocollen voor veel activiteiten vrijdag aangescherpt. In Wallonië, waar de situatie in enkele ziekenhuizen ontspoort, klinkt stilaan een pleidooi voor een lockdown.

Tsjechië, het enige Europese land dat in verhouding meer coronabesmettingen telt dan België, gaat in lockdown. Het land flirt met de grens van 1.000 bevestigde coronabesmettingen per 100.000 inwoners in een tijdspanne van twee weken. Ook ons land steekt, met 867 positieve coronatests per 100.000 inwoners, ver boven de andere Europese landen uit. In die mate dat het woord lockdown opnieuw valt.

Bijna 3.000 mensen liggen in het ziekenhuis, van wie bijna 500 op intensieve zorg. Tegen het einde van de maand zullen dat er 1.000 zijn, zei nationaal coronabestrijder Steven Van Gucht woensdag tijdens een persconferentie. Dat niveau kunnen de ziekenhuizen niet aan zonder de niet-covidzorg uit te stellen. Ons land wilde dat scenario, een herhaling van het voorjaar, absoluut vermijden.

De situatie is overal problematisch, maar het meest in Brussel, Henegouwen en Luik. Die drie gebieden zijn goed voor de helft van het aantal coronabesmettingen en voor 60 procent van de ziekenhuisopnames, terwijl slechts een derde van de bevolking er woont. Uit de Luikse ziekenhuizen kwam de voorbije dagen het signaal dat ze de toestroom aan patiënten niet meer aankunnen. Een onderzoek van De Tijd toonde aan dat in die regio te lang is getalmd om strengere maatregelen te nemen.

De verscherpingen van de coronamaatregelen die de regionale en federale topministers vorige vrijdag in het Overlegcomité goedkeurden, kwam er met de blijvende stijging van de cijfers in het achterhoofd. Premier Alexander De Croo (Open VLD) en minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (sp.a) drukten de sluiting van de horeca en het inperken van het aantal sociale contacten door. Op basis van de prognoses van experten wisten ze hoe precair de situatie in sommige delen van het land was geworden.

Strengere maatregelen

Hoewel het coronavirus Brussel en Wallonië harder treft dan Vlaanderen maken Franstalige politici de inschatting dat de Vlamingen zich sterker bewust zijn van het probleem dan de Franstaligen. Anders dan in Vlaanderen domineerden wetenschappers die sussende taal over het coronavirus spraken het Franstalige debat. Om de bevolking wakker te schudden pleitte MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez woensdag in verschillende media voor strengere coronaregels. Waals minister-president Elio Di Rupo (PS) liet zich ontvallen dat 'nieuwe restricties onvermijdelijk lijken'.

Een nieuwe lockdown is het enige middel dat we nog hebben, want we lopen recht op een muur af. Emmanuel André Viroloog

In eerste instantie verwijzen Bouchez en Di Rupo naar de protocollen, zeg maar de specifieke coronaregels voor veel activiteiten. Er zijn er zowat 200, zoals voor het onderwijs, de sportwereld, de culturele sector en het toerisme. Coronacommissaris Pedro Facon neemt op vraag van het Overlegcomité die protocollen met een groep experts door en zoekt uit welke aanscherpingen eventueel nodig zijn.

Lockdown

De vraag is of de coronamaatregelen van vorige vrijdag en het aanscherpen van de protocollen volstaan om de stijging van het aantal coronabesmettingen en ziekenhuisopnames in te dijken. Wie nu ziek wordt, raakte een week geleden besmet. Om de impact van de maatregelen in te schatten is het minstens een week nagelbijtend afwachten. Allicht tot dan blijven de cijfers stijgen, waardoor de druk voor bijkomende maatregelen stelselmatig toeneemt.

Volgens de Franstalige viroloog Emmanuel André, tijdens de eerste golf samen met Steven Van Gucht de man van de dagelijkse coronapersconferenties en nog altijd een invloedrijke stem, doet de overheid ondanks de strengere maatregelen te weinig. 'Een nieuwe lockdown is het enige middel dat we nog hebben, want we lopen recht op een muur af', zei hij.

Volgens André is een lockdown nodig omdat een deel van de bevolking de regels weigert op te volgen. 'Ze geloven boodschappen die de basisprincipes in vraag stellen. Dat heeft een impact op de situatie', zei hij bij de Franstalige televisiezender RTBF. 'Hoe sneller een lockdown afgekondigd wordt, hoe efficiënter die werkt', voegde de viroloog toe.

Afwachten

De Waalse regering wil geen voorafname doen op de - normaal digitale - bijeenkomst van het Overlegcomité. Niet op de aanpassingen van de protocollen, maar ook niet op eventuele strengere algemene maatregelen of een lockdown. 'We zullen dat vrijdag zien', klinkt het bij de PS. Bij de Franstalige socialisten heerst nervositeit, want ze staan sterk in Luik en Henegouwen en de ontspoorde situatie dreigt hen te worden aangerekend.

We moeten geduldig zijn en het effect van de maatregelen afwachten.

In de federale regering is te horen dat een lockdown nog niet aan de orde is. 'Dat is het scenario dat we wilden vermijden door vorige vrijdag maatregelen te nemen. We moeten geduldig zijn en het effect afwachten', klinkt het in de entourage van De Croo. Maar anders dan tijdens de zomer durft niemand een lockdown uit te sluiten. Vandenbroucke zei vorige week dat hij 'niets kan garanderen'. Als de ziekenhuizen overbelast raken en niet alle patiënten verzorging krijgen, blijven weinig alternatieven over.

Tegengas uit Vlaanderen

De Vlaamse regering ziet niet graag nationale aanscherpingen komen. De protocollen worden waar nodig aangepast, is te horen. Afgesproken is dat de scholen voor de herfstvakantie overschakelen op code oranje, al is het de bedoeling dat alle leerlingen voltijds naar school blijven gaan. Ook voor de sportwereld worden aanscherpingen voorbereid, maar wedstrijden met publiek blijven mogelijk.

Bij de N-VA ligt het vers op de maag dat ze vorige vrijdag de sluiting van de horeca tegen hun zin moesten slikken. De Vlaams-nationalisten vinden dat Vlaanderen strengere maatregelen krijgt opgedrongen omdat de situatie in het zuiden van het land is ontspoord. 'Als je naar het aantal besmettingen kijkt, moeten Brussel en Wallonië onmiddellijk in lockdown', is te horen.