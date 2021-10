Lockdownspook duikt weer op in oosten van Europa

Het coronavirus is andermaal aan een opmars bezig in Europa. Vooral in het oosten kraakt het gezondheidssysteem opnieuw, als gevolg van de lagere vaccinatiegraad. Plots sluipt het lockdownspook er ook weer rond.

Na een zomer van versoepelingen, reizen en feesten raakt Europa stilaan weer in de ban van een nieuwe coronagolf. Wat experts al weken voorspelden, manifesteert zich dezer dagen in heel wat lidstaten van de Europese Unie: het begin van de herfst heeft een stijging van de coronacurves ingeluid.

Vooral in het oosten van Europa gaan stilaan alarmbellen af. Niet alleen het aantal infecties neemt er snel toe. Ook de hospitalisaties en de overlijdens schieten, meer dan in West-Europa, omhoog. In sommige landen, zoals Letland en Roemenië, kreunen de ziekenhuizen weer onder de toevloed aan coronapatiënten.

De essentie Europa zet zich bij het begin van de herfst schrap voor een nieuwe coronagolf.

Vooral in het oosten van de Europese Unie schieten de aantallen besmettingen, hospitalisaties en overlijdens snel omhoog.

Landen als Letland, Estland, Roemenië, Bulgarije en Polen lijken de prijs te betalen voor hun lage vaccinatiegraad.

In een poging een dam op te werpen tegen de nieuwe coronagolf perken sommige regeringen in Oost-Europa de bewegingsvrijheid van hun burgers weer in.

Dat de situatie net op de Europese oostflank nijpend is, verbaast experts niet. In die regio raakten de vaccinatiecampagnes de voorbije maanden nooit op kruissnelheid. Uit data van het Europees Centrum voor Ziektepreventie en -bestrijding (ECDC) blijkt weliswaar dat ruim 74 procent van de Europese volwassenen volledig gevaccineerd is, maar dat cijfer verdoezelt grote regionale verschillen.

Terwijl de vaccinatiegraad in de meeste landen in het westen van de EU rond 80 procent of meer schommelt, haalt het leeuwendeel van de voormalige communistische staten de drempel van 70 procent niet. In Letland is maar 56 procent van de volwassenen twee keer geprikt. In Roemenië zakt dat cijfer tot een kleine 36 procent, terwijl in Bulgarije amper een kwart van de 18-plussers volledig ingeënt is.

Een historisch wantrouwen in de overheid deed veel Oost-Europeanen de voorbije maanden besluiten oproepen tot vaccinatie naast zich neer te leggen. Zelfs nu de aantallen besmettingen en overlijdens snel toenemen, blijft een rush op de prikcentra uit.

Op slot

In een poging de nieuwe coronagolf in te dammen zien sommige regeringen maar één uitweg: de bewegingsvrijheid van hun inwoners opnieuw inperken. Vaak zonder onderscheid tussen gevaccineerden en niet-gevaccineerden.

Letland is de eerste lidstaat die delen van de economie weer op slot gooit. 'Vanaf 21 oktober schakelen we vier weken lang over op een strikter regime', kondigde premier Krisjanis Karins aan. 'Bars, winkels en vrijetijdscentra gaan toe. Alleen essentiële activiteiten zijn toegelaten.'

Onze gezondheid is in gevaar. Er is slechts één uitweg uit deze crisis: vaccinatie. Krisjanis Karins Letse premier

Tussen 20 uur en 5 uur is de komende maand ook een avondklok van kracht in het land. Studenten ruilen de aula's weer in voor afstandsonderwijs. 'Onze gezondheid is in gevaar. Er is maar één uitweg uit deze crisis: vaccinatie', stelde Karins.

Lockdownspook

De Roemeense president Klaus Iohannis trok woensdag eveneens aan de alarmbel. 'We zitten in het midden van een nieuwe coronagolf. Dit is een regelrechte ramp', zei hij tot de bevolking. Vanaf maandag sluiten de scholen twee weken de deuren. Mondmaskers zijn opnieuw overal verplicht. En voor niet-gevaccineerden geldt een nachtelijk uitgaansverbod.

We zitten in het midden van een nieuwe coronagolf. Dit is een regelrechte ramp. Klaus Iohannis Roemeense president

In Bulgarije duikt het lockdownspook ook weer op. Wie geen coronapas kan voorleggen, krijgt geen toegang meer tot openbare binnenruimtes. Voor bezoeken aan winkels en restaurants gelden beperkingen. En in gebieden met hoge infectiecijfers schakelen scholen over op afstandsonderwijs.

De kans is niet onbestaande dat de komende dagen nog meer overheden in het oosten van Europa ingrijpen. De Estse autoriteiten staan klaar om delen van de economie weer op slot te doen als de coronasituatie blijft verslechteren. Polen sluit 'drastische ingrepen' eind deze week evenmin uit.