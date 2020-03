Londen zet bazooka in om economische schade coronavirus te beperken

De Britse minister van Financiën Rishi Sunak heeft bij de voorstelling van de begroting gezworen het Britse volk, de Britse jobs en de Britse bedrijven te ondersteunen tijdens de corona-uitbraak.

De Britse regering maakt 30 miljard pond (34 miljard euro) vrij om de Britse economie tegen het coronavirus te beschermen. Volgens Sunak, die de plannen woensdag uit de doeken deed bij de langverwachte voorstelling van de begroting, gaat het om de grootste inspanning die een land tot nu toe geleverd heeft. Samen met de aankondiging van de Bank of England eerder op de dag dat ze de basisrente met 50 basispunten verlaagt, moet dat een recessie helpen voorkomen.

'Ik weet hoe bezorgd mensen zijn', zei Sunak in een speech in het Lagerhuis. 'De kans op een tijdelijke verstoring van onze economie is groot. We verwachten dat een vijfde van de werknemers op een bepaald moment thuis blijft. In combinatie met de wereldwijd verstoorde bevoorradingsketens en een dalende vraag plaatst ons dat voor uitdagingen.'

Ziekteverlof terugbetaald

Een driepuntenplan moet helpen het land op de rails te houden. Sunak beklemtoonde dat de Britse gezondheidszorg de onvoorwaardelijke steun van de regering krijgt. 'De National Health Service (NHS) krijgt alle extra middelen die hij nodig heeft, of het nu voor onderzoek is dan wel om extra medisch personeel aan te werven, of het nu om miljoenen of miljarden ponden gaat.' Sunak kondigde aan een eerste schijf van 5 miljard pond vrij te maken om de verspreiding van het virus in te dijken.

Daarnaast kunnen Britse werknemers op financiële steun rekenen als ze met het virus geconfronteerd worden. Bedrijven mogen hun belastingbetaling uitstellen. Kleinere bedrijven krijgen per werknemer twee weken ziekteverlof van de regering terugbetaald.

Vuurdoop

De voorstelling van de begroting was de vuurdoop voor Sunak, die amper een maand minister van Financiën is. Zijn voorganger, Sajid Javid, nam onverwacht ontslag na een zwaar conflict met premier Boris Johnson. Het plan was woensdag zicht te krijgen op de toekomstplannen van de regering-Johnson, die bij de verkiezingen in december een grote meerderheid haalde. Maar het coronavirus dwong de regering haar focus te verleggen.