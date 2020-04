Lossere coronamaatregelen ten vroegste voor in mei

De Nationale Veiligheidsraad zal de huidige coronamaatregelen woensdag zo goed als zeker verlengen. Tegelijk wordt bekeken hoe de lockdown-light vanaf mei voorzichtig kan worden afgebouwd.

Wie nog de ijdele hoop koesterde dat de Nationale Veiligheidsraad de afzonderingsmaatregelen in de strijd tegen het coronavirus zou opgeven, is eraan voor de moeite. Het gros van de maatregelen wordt woensdag op een vergadering van de Nationale Veiligheidsraad, waarin de premier en de minister-presidenten zetelen, tot 3 mei verlengd. Dat werd maandagavond in 'Het Journaal' expliciet bevestigd door minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V). ‘Links of rechts zal er misschien een kleine aanpassing zijn, maar ook niet meer dan dat’, is te horen in regeringskringen.

De lockdown-light, die op 18 maart van kracht ging, werd door minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) samengevat in ‘Blijf in uw kot’. Niet-essentiële verplaatsingen zijn verboden en werken gebeurt zo veel als mogelijk thuis. Naar de supermarkt gaan of sporten is wel toegelaten. Op 27 maart besliste de overheid de regeling te verlengen tot 19 april met de mogelijkheid ze verder te verlengen tot 3 mei. ‘We hoopten toen nog dat we een en ander zouden kunnen versoepelen, maar dat blijkt nu moeilijk te zijn’, klinkt het.

Vrees voor nieuwe piek

De dagelijkse coronacijfers bieden enig perspectief. Hoewel fors meer wordt getest, blijft het aantal nieuwe besmettingen constant. Maandag lagen 5.393 mensen in het ziekenhuis, van wie 1.234 op de intensieve zorgen. Dat zijn er minder dan een week geleden, waardoor het erop lijkt dat het virus gepiekt heeft. ‘De cijfers zijn bemoedigend, maar de weg is nog lang’, verklaarde coronabestrijder Steven Van Gucht bij de voorstelling van de dagelijkse cijfers. Bovendien blijft het aantal overlijdens hoog. Het aantal slachtoffers steeg met 303 tot 3.903.

Er zijn individuen die er door hun wangedrag voor zorgen dat een ‘Wuhan-style’-lockdown dichterbij komt. Marc Van Ranst Viroloog

De vrees zit er bovendien in dat we snel weer naar een nieuwe piek gaan. Er zijn aanwijzingen dat de maatregelen het afgelopen weekend minder strikt werden opgevolgd, wat tot meer nieuwe besmettingen en op termijn ook tot meer ziekenhuisopnames en doden kan leiden. De Crem (CD&V) wees erop dat de politie al meer dan 27.000 overtredingen heeft vastgesteld. Hij kondigde aan dat er nog meer controles komen.

‘Er zijn individuen die er door hun wangedrag voor zorgen dat een ‘Wuhan-style’-lockdown dichterbij komt. Dan mag je niet meer buiten of te sporten of te werken’, waarschuwde de viroloog Marc Van Ranst het afgelopen weekend. ‘Zo’n scenario is mogelijk als het aantal opnames weer gaat stijgen, maar het is vooralsnog niet aan de orde’, klinkt het sussend in de federale regering. Al valt niet uit te sluiten dat Franstalig België zich laat inspireren door de Franse president Emmanuel Macron. Die kondigde maandagavond aan dat de maatregelen tot 11 mei verlengd worden.

Oostenrijk

Toch kijken de Belgische politici op dit moment eerder in de andere richting: hoe en wanneer kunnen welke maatregelen worden teruggedraaid? Duidelijk is dat het om een gradueel proces zal gaan, waarbij de maatregelen stap voor stap worden teruggedraaid. Er wordt naar Oostenrijk verwezen, waar de regering een stappenplan heeft opgesteld om uit de lockdown te geraken. In eerste instantie gaan kleinere winkels weer open, dan de scholen en eventueel de bars en restaurants.

Een werkgroep onder leiding van de virologe Erika Vlieghe zoelt uit hoe zo’n Belgische exitstrategie er kan uitzien. Virologen en vooraanstaande figuren uit de economische wereld, zoals voormalig Bpost-topman Johnny Thijs, zoeken uit hoe zo veel mogelijk mensen zo snel mogelijk weer aan de slag kunnen gaan zonder de gezondheid van de werknemers in gevaar te brengen. Door de coronamaatregelen liggen veel bedrijven plat, waardoor de economische schade almaar groter wordt.

De belangrijkste uitdaging wordt de mensen te overtuigen opnieuw te gaan werken. Regeringsbron

‘De mensen overtuigen opnieuw te gaan werken wordt de belangrijkste uitdaging’, klinkt het in regeringskringen. Vanuit het bedrijfsleven klinkt die roep ook steeds luider, want veel ondernemingen vrezen zelfs met de ondersteunende maatregelen de coronacrisis niet te overleven als ze niet snel opnieuw in gang kunnen schieten. Het is politiek geen gemakkelijke boodschap, want terwijl aan mensen wordt gevraagd vooralsnog zo veel mogelijk thuis te blijven, wordt hen tegelijk verzocht te gaan werken.

Bepaalde activiteiten zijn niet zo moeilijk opnieuw op te starten. Voor winkels kan, net zoals voor supermarkten en voedingszaken, een systeem worden gehanteerd waarbij slechts een beperkt aantal mensen tegelijk binnen kan. Tuincentra en bandencentrales zijn aan het lobbyen om snel te mogen heropstarten. Veel technische beroepen, denk aan fietsenmakers of garagisten, kunnen relatief gemakkelijk het werk hernemen omdat er voldoende afstand op de werkvloer kan worden gegarandeerd. In productiebedrijven of in de bouw is dat iets moeilijker, al gaan veel werkgevers ervan uit dat ze hun personeel voldoende veiligheidsgaranties kunnen bieden.

Uiterst gevoelig liggen de scholen. Niemand die nog gelooft dat die na de paasvakantie meteen weer opengaan, maar er gaan wel stemmen op om nog dit schooljaar te lessen te hervatten. Vanuit epidemiologisch perspectief valt daar iets voor te zeggen. Kinderen geraken wel besmet, maar worden zelden ziek. Wel is er nog veel onduidelijkheid over de mate waarin ze het virus kunnen doorgeven, waardoor veel leerkrachten en ouders er niet zo gerust in zijn. 'We moeten er eens goed over nadenken of we de scholen vanaf mei samen met de bedrijven en de winkels heropenen', is in politieke kringen te horen.

Perspectief bieden

Tegelijk is het de bedoeling de bevolking wat perspectief te bieden. ‘Al zullen we dan eerder duidelijk maken wat niet kan in plaats van wat wel kan’, zucht een betrokkene. Zo wordt bekeken of de zomerfestivals moeten worden geannuleerd. Terwijl heel wat buitenlandse festivals hun editie voor deze zomer al hebben geannuleerd, blijven onder meer Rock Werchter en Tomorrowland wachten op een beslissing van de overheid.

We moeten nog maanden met dit virus samenleven. Steven Van Gucht Viroloog

In welke mate de overheid al duidelijkheid zal scheppen over wat deze zomer mogelijk is, is nog voer voor discussie. Zo is het de vraag of buitenlandse reizen kunnen doorgaan. Vlieghe maakte al duidelijk dat we ons daar niet te veel illusies over moeten maken. Het is allerminst zeker dat de Belgische grenzen tegen dan al open zijn, laat staan dat andere landen bereikbaar zijn.

De slotsom is dat we nog lang niet van het coronavirus af zijn. ‘We moeten nog maanden met dit virus samenleven’, verklaarde Van Gucht maandag. Veel meer dan terug te keren naar het gewone leven zullen we ons moeten aanpassen om ietwat normaal te kunnen functioneren. Daarvoor moet het aantal nieuwe besmettingen tot een absoluut minimum worden herleid, zodat we op een veilige manier opnieuw buiten kunnen komen. Epidemiologisch is het daarom beter de maatregelen wat langer te behouden dan te snel alles te hervatten met het risico snel een nieuwe lockdown te moeten afkondigen.