Luc Van Mol (ZEB): 'Soms voel je je een kapitein met een blinddoek'

Net voor het eerste weekend waarin zijn ZEB-filialen weer open zijn, schrijft CEO Luc Van Mol nog één keer in zijn dagboek. ‘Ik heb zin om met twee voeten op het gaspedaal te duwen, maar ik ben ook voorzichtig. Een ondernemer is geen kamikazepiloot.’

‘We hadden raad van bestuur deze ochtend. Die verliep zoals altijd constructief, maar in deze situatie moet je oplossingen zoeken voor vragen waar je geen antwoord op hebt. We moeten assumpties maken die we met niets kunnen vergelijken. Toch moet je knopen doorhakken. Soms zie je het, maar vaak voel ik me nu als een kapitein die geblinddoekt het ravijn induikt.’

‘Sinds corona is de kostprijs van het transport van stalen die ingevlogen moeten worden ontploft. We spreken van prijzen die 15 tot 20 keer hoger liggen dan voordien. Dat komt omdat er zo weinig vluchten zijn. Gelukkig komen niet al onze stalen van zo ver, maar toch. Daar word je dus mee geconfronteerd.’

Ik stamp wel graag eens tegen schenen, maar ethiek is een belangrijk onderdeel van ons DNA. Met al onze partners proberen we te kijken of we hier samen uitkomen Luc Van Mol CEO ZEB

‘Zo zijn er elke dag nieuwe dingen waarover je je moet buigen. Met de mensen van de marketing bekeek ik de fotografie van onze producten. Hoe doen we dat in coronatijden? Modellen moeten zich zelf schminken en moeten anderhalve meter van elkaar staan. Hoe maak je dan nog gezellige, toffe foto’s? En waar doe je dat? Normaal doen we elk seizoen shoots in het buitenland, in landen als Zuid-Afrika, Namibië of de Verenigde Staten, in alle werelddelen eigenlijk. Dat kan dus niet en dat wordt een enorme uitdaging, want waar vind je goeie plaatsen in België en hoe plan je dat op voorhand? We zullen altijd een plan B nodig hebben in geval van slecht weer. In Namibië heb je dat niet nodig, daar schijnt de zon altijd.’

‘Het doet ons beseffen dat er ook een bloedbad op komst is bij de duizenden freelancers uit die sector: van schminkster, over kapsters tot fotografen en stylisten. Ook tegenover die mensen, met wie we vaak al jaren samenwerken, hebben we een verantwoordelijkheid. Bijna elke dag word ik met zulke moeilijke beslissingen geconfronteerd. Ik stamp wel graag eens tegen schenen, maar ethiek is een belangrijk onderdeel van ons DNA. Met al onze partners proberen we te kijken of we hier samen uitkomen.’

‘Een ander issue is de vakantie van onze medewerkers. Normaal nemen mensen in maart, april en mei al vakantie op. Nu heeft niemand dat gedaan. Er staan bijgevolg nog ontzettend veel dagen open. Wat moeten we daarmee doen en wat kunnen we aan onze mensen vragen? Spreiden? Uitstellen naar volgend jaar?’

We overleven dit zeker, daar twijfel ik geen seconde aan. Luc Van Mol CEO ZEB

‘Nu niemand naar het buitenland kan, bestaat de kans dat mensen erop gokken dat dat in november en december wel kan. Maar die periode voor het eindejaar is normaal bijzonder druk. Het is moeilijk te beslissen wie je dan voorrang geeft. Dat probleem moeten we tackelen voor het zich stelt. Want in juli en augustus gaan we ook veel mensen nodig hebben. Normaal gaan 1 miljoen Belgen in die maanden op reis. Als die allemaal in eigen land blijven, zal het in de winkels drukker zijn en zal meer geld hier gespendeerd worden. We moeten dat goed voorbereiden.’