Maand wachten met versoepelen is wereld van verschil

Wegens de grote onzekerheid over oprukkende coronavarianten wordt het best nog een maand gewacht met versoepelingen. Dat besluiten de virologen die de overheid bijstaan.

Er zijn vier scenario's over de impact van versoepelingen op de ziekenhuisopnames. Die zijn opgesteld door professor biostatistiek Niel Hens (UHasselt en UAntwerpen). Hij beklemtoont dat het geen wetten van Meden en Perzen zijn, maar dat het gaat om simulaties die op basis van de beschikbare data tienduizenden keren door een computerprogramma zijn gehaald. Van die resultaten wordt een gemiddelde genomen, maar er zijn ook afwijkingen. Met de scenario's is dus grote onzekerheid gepaard, maar richtinggevend zijn ze wel.

De aanwezigheid van virusvarianten maakt voorspellen nog lastiger. De belangrijkste in ons land is de Britse. Die is besmettelijker, al is nog onduidelijk in welke mate. Ook is de vraag wanneer hij het klassieke virustype verdrongen zal hebben. Het waarschijnlijkste uitgangspunt is dat de variant 50 procent besmettelijker is. Een coronageval leidt dan tot 1,5 nieuwe besmettingen, terwijl die verhouding bij het klassieke virustype een op een is. Hens en zijn collega's gingen ook uit van een minimum- en een maximumuitgangspunt, met een respectievelijk 30 en 70 procent besmettelijker Britse variant.

De vaccinatiecampagne is meegenomen in de modellen. Het effect van beter weer, de mogelijkheid dat de Britse variant tot meer opnames en sterfgevallen leidt en de impact van wie uit het buitenland terugkeert, zijn dat niet.

Scenario 1: huidige coronaregels

Als de Britse variant 50 procent besmettelijker is, stijgt het aantal ziekenhuisopnames. Maar die stijging is in niets te vergelijken met de piek tijdens de tweede golf in oktober. Ook in het extreemste geval - de variant is 70 procent besmettelijker - blijft het gemiddeld aantal opnames lager dan tijdens de tweede golf.

Scenario 2: versoepelen vanaf 1 maart

De sleutelgrafiek achter de boodschap van premier Alexander De Croo (Open VLD). Bij 50 procent besmettelijker benadert de opnamepiek die van tijdens de tweede golf. De coronacurve wordt dan breder dan de scherpe V-curve tijdens de tweede golf. De breedte van de curves is van belang. Een relatief hoog aantal opnames gedurende een lange tijd kan voor ziekenhuizen even erg zijn als een kortere, hevigere piek.

Is de Britse variant 70 procent besmettelijker, dan wordt ons zorgsysteem in dit scenario compleet overlopen. Let wel: het gaat om scenario's. Dit scenario is gebaseerd op de situatie in september 2020. Toen was op alle domeinen veel meer mogelijk dan vandaag. Het is niet zo dat we morgen zomaar naar die situatie terugkeren.

Scenario 3: versoepelen vanaf 1 april

De Croo en de experten willen vooral aangeven dat een extra maand geduld een wereld van verschil maakt. Als wordt versoepeld vanaf 1 april - wanneer nieuwe stappen zijn gezet in de vaccinatie van de kwetsbaarsten -, kan alleen het extreemste scenario grote ellende veroorzaken.

Scenario 4: versoepelen vanaf 1 mei