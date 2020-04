Macron: 'Zonder financiële solidariteit valt EU uit elkaar'

Als de Europese Unie zwaar getroffen economieën als Italië niet helpt om weer overeind te krabbelen na de coronapandemie, is ze als 'politiek project' ten dode opgeschreven. Dat zegt Frans president Emmanuel Macron.

Een week voor de staatshoofden en regeringsleiders van de Europese Unie virtueel verzamelen blazen om zich te beraden over een plan om de Europese economie te reanimeren na de coronapandemie, maakt Emmanuel Macron nog eens duidelijk wat allemaal op het spel staat.

In een gesprek met de Britse zakenkrant Financial Times stelt de Franse president dat voor de Europese Unie het 'moment van de waarheid' aangebroken is. 'De EU moet beslissen of het meer is dan een economische eenheidsmarkt. Als we daar niet in slagen, geef ik u nu al op een blaadje dat de populisten vandaag, morgen, overmorgen gaan winnen in Italië, Spanje, misschien ook in Frankrijk en elders in Europa.'

Solidair

Om zo'n populistische golf te voorkomen kan de EU volgens Macron niet anders dan zwaar getroffen economieën zoals Italië helpen om weer overeind te krabbelen na de coronapandemie. 'Ik geloof dat de EU een politiek project is. Als dat zo is, is de menselijke factor nu de topprioriteit en moeten we solidair zijn.'

Macron ziet slechts een optie: de creatie van een fonds voor de gezamenlijke uitgifte van schuldpapier. Dat instrument wordt volgens hem best gespijsd met 400 miljard euro.

De discussie over de uitgifte van euro-obligaties leeft al langer in de EU. Italië, Spanje en Frankrijk breken er een lans voor, maar verschillende noordelijke lidstaten - Nederland en Duitsland op kop - voelen helemaal niets voor dat plan.

Zo brengen ze de toekomst van de eurozone in gevaar, waarschuwt Macron. 'De gezamenlijke uitgifte van schuldpapier is onontbeerlijk voor de uitgaven die we moeten doen in de strijd tegen Covid-19 en voor het herstel van de economie.'

De Franse president zegt in permanent contact te staan met de Duitse kanselier Angela Merkel en de Nederlandse premier Mark Rutte. 'Ik denk dat ze stilaan bijdraaien als het over de financiering van het economisch herstel gaat na de crisis. Het zou een historische vergissing zijn nu te betogen dat zondaars op de blaren moeten zitten.'

Staatssteun

Hij wijst erop dat de meeste Europese lidstaten, ook Duitsland en Nederland, de voorbije weken al heel wat Europese regels met voeten getreden hebben om de economische impact van de pandemie wat in te dammen. 'De regels rond staatssteun gingen in heel wat landen al tijdelijk overboord, we nationaliseren de lonen en stutten bedrijven financieel. Het is tegen alle dogma's maar we doen het allemaal.'

Tot slot roept hij zijn collega's op lessen te trekken uit het verleden. Na de Eerste Wereldoorlog maakte Frankrijk 'de immense, kapitale fout herstelbetalingen' te vragen van Duitsland. Die demarche lokte in Duitsland een populistische reactie uit en leidde enkele decennia later tot een nieuwe grote oorlog.