Macron verlengt maatregelen met een maand

Frankrijk blijft nog vier weken in een strikte lockdown. 'Maar als we nu volhouden, kunnen crèches, scholen en winkels vanaf 11 mei weer geleidelijk openen', zei president Emmanuel Macron. In de exitstrategie staat massaal testen centraal.

Voor de vierde keer in een maand richtte Macron zich maandagavond in een tv-toespraak tot de natie. Een onderwerp stond centraal: de coronacrisis die zijn land al weken in een strakke greep heeft.

Sinds de uitbraak van de epidemie bezweken in Frankrijk 14.967 mensen aan de longziekte. Daarnaast zijn 136.500 besmettingen geregistreerd. Na de Verenigde Staten, Italië en Spanje is Frankrijk wereldwijd het hardst getroffen land.

Vooral in de regio rond Parijs en in het noordoosten van het land, aan de grens met België, heeft Covid-19 diepe sporen nagelaten (zie kaart). Net als in ons land delen de woon-zorgcentra zwaar in de klappen. 'We beleven moeilijke momenten', stak Macron van wal. 'We leven in angst, voor onze ouders en voor onszelf, we zijn moe en we zijn in rouw.'

Lichtpuntjes

De afgelopen dagen tekenden zich wel lichtpuntjes af in de Franse cijfers. De curves van besmettingen, overlijdens en ziekenhuisopnames vlakken af en al vijf dagen op rij daalt het aantal mensen op de afdeling intensieve verzorging.

Daardoor neemt de druk op het gezondheidssysteem wat af. Zeker in de Parijse regio en in het noordoosten stond het water de zorgsector aan de lippen. Coronapatiënten werden de afgelopen weken met traumahelikopters of speciaal omgebouwde hst's naar minder belaste ziekenhuizen in het zuiden van het land verplaatst of overgebracht naar Luxemburg, Zwitserland, Oostenrijk en Duitsland.

Als we de volgende vier weken de regels blijven volgen, kan vanaf 11 mei een nieuwe etappe beginnen. Emmanuel Macron Franse president

'Dankzij de inspanningen van ons allemaal boeken we langzaam maar zeker vooruitgang', stelde Macron maandagavond vast. De gunstige evolutie deed sommigen misschien hopen op een versoepeling van de maatregelen na vier weken lockdown.

Onterecht. 'Om de verspreiding van het virus nog meer af te remmen, het zorgpersoneel de kans te geven wat op adem te komen en de druk op de afdeling intensieve verzorging te verminderen blijven de strikte quarantainemaatregelen zeker tot 11 mei van kracht', kondigde Macron aan.

Tweede golf

Door de lockdown met een maand te verlengen kiest de Franse president voor een koerswijziging. Tot nu had hij de quarantainemaatregelen steeds met blokken van twee weken uitgebreid.

Macron stak de afgelopen dagen bij verschillende experts zijn licht op. Het Franse wetenschappelijk comité beval hem aan de quarantaine langer dan de eerst geplande zes weken te laten duren. Het wees erop dat het in China 2,5 maanden geduurd heeft voor de overheid de maatregelen versoepelde.

Bovendien telt mei veel feestdagen. Op 1 mei, de Dag van de Arbeid, vinden traditioneel optochten plaats in verschillende grote Franse steden. Een week later, op 8 mei, herdenken de Fransen, in aanwezigheid van kwetsbare oud-strijders, het einde van de Tweede Wereldoorlog.

Als we de quarantainemaatregelen nu versoepelen, kunnen die evenementen de geleverde inspanningen tenietdoen, redeneren Macron en co. En kan een tweede, zwaardere besmettingsgolf over het land trekken voor iemand het goed en wel beseft. Dat kan het Franse gezondheidssysteem niet aan.

Perspectief

Ondanks de verlenging van de lockdown probeerde de Franse president zijn landgenoten wat perspectief te bieden. 'Als we de volgende vier weken de regels blijven volgen, kan vanaf 11 mei een nieuwe etappe beginnen en kunnen crèches, kleuter-, lagere en middelbare scholen geleidelijk weer de deuren openen.' Studenten in het hoger onderwijs krijgen tot de zomer alleen maar les vanop afstand.

Macron bood ook het bedrijfsleven een sprankel hoop. 'De industrie, de winkels en de dienstensector kunnen vanaf 11 mei hun activiteiten hernemen als ze hun werknemers en klanten voldoende kunnen beschermen en de regels rond social distancing in acht nemen.' Cafés, restaurants en hotels blijven dicht. Festivals of andere grote evenementen, zoals de Ronde van Frankrijk, zijn zeker tot half juli verboden.

Om in de exitfase een nieuwe piek in de besmettingen te vermijden gaat Frankrijk zijn burgers massaal testen. 'De volgende weken drijven we onze capaciteit op. Tegen 11 mei kan iedereen die symptomen heeft, getest worden, zodat hij meteen in quarantaine geplaatst kan worden.'

Macron ziet daarnaast heil in een app die in kaart brengt wie met besmette mensen in contact geweest is. 'Maar niemand zal verplicht worden die app te gebruiken. Die kan alleen uitgerold worden als de data geanonimiseerd zijn.'