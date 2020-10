Macron voert avondklok in coronabrandhaarden in

Frankrijk gaat de opmars van het coronavirus te lijf met een avondklok in 's lands grootste brandhaarden. Vanaf zaterdag mogen inwoners van de regio Parijs en acht andere grote steden zeker vier weken de straat niet meer op tussen 21 uur 's avonds en 6 uur 's ochtends.

Als een Franse president rond 20 uur 's avonds zijn opwachting maakt in de studio van de nationale tv-zenders, weten zijn landgenoten hoe laat het is. Óf het land is getroffen door groot onheil, zoals een terreurdaad, óf er zijn veranderingen in de maatschappij op til.

Dat was woensdagavond niet anders. In een gesprek met journalisten van TF1 en France 2 nam Emmanuel Macron de coronatoestand in zijn land onder de loep. 'Die baart zorgen', gaf hij toe. 'We mogen niet in paniek slaan maar we kunnen ook niet inactief blijven.'

Daarom voert Frankrijk vanaf zaterdag net als in het voorjaar weer de sanitaire noodtoestand in. Die maatregel moet een wettelijk kader leggen onder de nieuwe maatregelen die Macron en zijn regering nemen. En die zijn stevig.

Avondklok

Vanaf zaterdag geldt een avondklok in de zwaarst getroffen gebieden in het land. 'Tussen 21 uur 's avonds en 6 uur 's ochtends moeten de inwoners van de regio Parijs, Rijsel, Rouen, Saint-Etienne, Toulouse, Lyon, Grenoble, Aix en Montpellier thuis blijven', maakte Macron bekend. Alleen in uitzonderlijke omstandigheden, zoals een medisch noodgeval, kan van die regel afgeweken worden.

De maatregel blijft zeker vier weken van kracht. De Franse president sloot evenwel niet uit dat de avondklok na die periode nog eens verlengd wordt.

De ingrepen komen niet als een verrassing. Al dagen waren de leden van de Franse regering de weg aan het plaveien met alarmistische boodschappen over de evolutie van de epidemie in het land. In 78 van de 104 departementen geldt nu het hoogste risiconiveau op besmetting.

Ziekenhuizen

Net als in heel wat andere Europese landen schiet het aantal besmettingen etmaal na etmaal pijlsnel omhoog. Dinsdagavond maakte het ministerie van Volksgezondheid bekend dat het in 24 uur 12.993 nieuwe gevallen geregistreerd had. Maandag waren dat er 8.505. Zaterdag had Volksgezondheid zelfs 26.896 extra infecties in een etmaal gemeld. Een absoluut record.

Dat Frankrijk nu een pak meer besmettingen op het spoor komt, is logisch. Het test vandaag veel meer dan tijdens de eerste golf dit voorjaar. Maar het longvirus circuleert op dit moment wel snel onder de bevolking. Dat blijkt uit de positiviteitsratio: 12 procent van de staalafnames is momenteel positief.

De evolutie van de epidemie doet in ziekenhuizen in de zwaarst getroffen regio's alarmbellen afgaan. 'We moeten nu al coronapatiënten weigeren omdat we onze quota bereikt hebben. Als de regering niet ingrijpt, zitten we binnen een maand in rampscenario's', stelde Djillali Annane, hoofd van de dienst intensieve zorg van het ziekenhuis van Garches, in de westrand van Parijs.

Dinsdag lagen in heel Frankrijk 8.928 mensen met Covid-19 in het hospitaal. Dat waren er 1.168 meer dan een dag eerder. Van de 5.000 beschikbare bedden op intensieve verzorging zijn er nu 1.633 ingenomen. Een stijging met 226 in 24 uur.

Steunmaatregelen

Met de nieuwe ingrepen hopen Macron en zijn regering de druk op de zorgsector snel te verlagen om te voorkomen dat die helemaal kopje onder gaat. Maar ze beseffen dat de maatregelen in verschillende sectoren en bij meerdere Fransen pijn gaan doen.